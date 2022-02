NBA News: Finalisten für 2022 Basketball Hall of Fame stehen fest - Manu Ginoboli und Tim Hardaway führen Feld an

Die NBA hat die elf Finalisten für die 2022 Basketball Hall of Fame bekannt gegeben. Manu Ginobili gehört zu den Personen, die direkt im ersten Versuch nach Springfield kommen könnten.

Der vierfache NBA-Champion ist neben der doppelten Olympiasiegerin Lindsay Whalen der einzige Finalist, für den das im diesjährigen Jahrgang zutrifft.

Die restlichen neun Finalisten bilden einen bunten Mix: Neben weiteren legendären NBA-Spielern wie Tim Hardaway und Michael Cooper oder WNBA-Größen wie Swin Cash ist mit Hugh Evans auch ein Schiedsrichter nominiert, Leta Andrews ist die High-School-Trainerin mit der besten Siegquote aller Zeiten. Hier die vollständige Liste:

Leta Andrews

Swin Cash

Michael Cooper

Hugh Evans

Manu Ginobili

Tim Hardaway

Bob Huggins

Marques Johnson

George Karl

Marianne Stanley

Lindsay Whalen

Es gibt kein Limit, wie viele Finalisten pro Jahrgang in die Hall of Fame aufgenommen werden können. Stattdessen müssen 18 der 24 Stimmberechtigten im Honors Committee für einen Finalisten abstimmen, damit dieser den Sprung schafft.

Wer genug Stimmen bekommen hat, wird am 2. April im Rahmen des NCAA Final Four in New Orleans bekanntgegeben. Die feierliche Aufnahme folgt dann am 9. und 10. September am Geburtsort des Basketballs, in Springfield (Massachusetts).