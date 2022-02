NBA News - Dirk Nowitzki geehrt von Top-75-Auszeichnung: "Einfach unglaublich"

Im Rahmen der Halbzeitshow des All-Star Games 2022 hat die NBA die besten Spieler der Ligageschichte in einer emotionalen Zeremonie geehrt. Auch Dirk Nowitzki ist Teil der Top 75 anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der NBA. Der Deutsche zeigte sich geehrt von dieser Auszeichnung.

"Als ich vor über 20 Jahren aus Deutschland hierherkam, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mit all diesen Legenden in einem Raum sein werde und mit den besten Basketballern aller Zeiten spreche, hätte ich ihn für verrückt erklärt", sagte Nowitzki als Gast-Kommentator bei TNT während des All-Star Games, das Team LeBron mit 163:160 gegen Team Durant gewann.

Die Mavs-Legende ist Teil der bereits vor der Saison gekürten Top 75, einer Liste der 75 besten Spieler der NBA-Historie. Zum All-Star Game 2022 versammelte sich dieser exklusive Klub in Cleveland, in der Halbzeitpause des All-Star Games wurden alle Spieler der Top 75 einzeln vorgestellt und geehrt. Die Mehrheit der noch lebenden NBA-Legenden war persönlich vor Ort und versammelte sich auf dem Court, so auch Nowitzki.

Zuvor trafen sich die Stars bereits zu einem Fotoshooting. In einem Raum mit den Legenden zu sein, habe die Top-75-Auszeichnung "noch realer" gemacht, so Nowitzki. "Dass ich ein Teil dieser Gruppe bin, ist einfach unglaublich."

Bei der Vorstellung der NBA-Legenden bekamen der im Januar 2020 verstorbene Kobe Bryant sowie Michael Jordan, der persönlich anwesend war, die lautesten Ovationen spendiert. MJ, der weithin als der beste Basketballer aller Zeiten gilt, wurde als letztes vorgestellt.

Nach der Zeremonie umarmten sich Jordan und LeBron James, der zweite Anwärter auf den GOAT-Titel, innig und tauschten einige Worte aus. "All diese Jungs zu sehen und mit ihnen gemeinsam auf der Bühne zu stehen, das ist einfach verrückt", sagte James über die Begegnung mit seinen Kindheitsidolen.