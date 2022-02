NBA Trade Deadline 2022, Trades und Gerüchte im Liveticker - Rund um die NBA: Funkstille zwischen Nets und Sixers wegen Harden

Herzlich willkommen zur Trade Deadline-Woche! Die ersten Deals sind bereits über die Bühne gegangen, bis zum Stichtag am Donnerstag werden sicherlich noch eine Menge Trades folgen. Bei Rund um die NBA verpasst ihr keine fixen Deals und keine Gerüchte.

James Harden: Sixers geben Hoffnung nicht auf

16.50 Uhr: Ringer-Chef Bill Simmons hat in seinem Podcast auch ein paar Informationen zu einem möglichen Harden-Simmons-Deal geteilt. Demnach pochen die Nets darauf, dass sie neben Simmons auch Seth Curry bekommen, wenn sie Harden tatsächlich abgeben wollen. Für den Hinterkopf: In jedem Tradeszenario müsste Philly rund 2,5 Millionen Dollar zusätzlich an Gehalt nach Brooklyn schicken, damit ein Trade vollzogen werden kann.

16.42 Uhr: Und noch ein paar Nuggets um die Sixers. Laut Kevin O'Connor (The Ringer) ist Tyrese Maxey für Philadelphia unantastbar - auch in einem möglichen Harden-Trade. Der 21-Jährige spielt eine starke zweite NBA-Saison und legt durchschnittlich 17 Punkte und 5 Assists auf. In Philadelphia ist man deswegen begeistert ob dessen Entwicklung und soll auf der Eins die Zukunft sein.

16.34 Uhr: Mit Harden mag es vielleicht nichts werden, dafür werden wir mit Sicherheit noch andere Deals sehen. Zwei gab es bereits am Wochenende, beide haben wir für euch bereits eingeordnet.

16.24 Uhr: Und was ist aus Philadelphia zur Causa Harden zu hören? Keith Pompey (Philadelphia Inquirer) schreibt, dass man die Jagd nach dem neunfachen All-Star noch nicht aufgegeben habe. Demnach traut man in Philly den Worten der Nets, dass Harden nicht zu haben sei, nicht. Eine Quelle sagte folgendes: "Ich habe das Gefühl, dass sie Ben [Simmons] haben wollen und dass sie wissen, dass das Kapitel Harden sich dem Ende zuneigt, weil es nicht funktioniert. Simmons könnte für Brooklyn das geringere Übel sein."

16.16 Uhr: Kurz noch einmal ein paar Dinge zur Harden-Situation, womöglich haben wir ja hier noch einige User, die mit der Gemengelage nicht so vertraut sind. Der 32-Jährige hat noch Vertrag bis 2023, kann aber in diesem Sommer aus seinem Vertrag aussteigen. Harden lehnte in der vergangenen Offseason eine Verlängerung ab, auch weil er diesen Sommer mehr Kohle einheimsen könnte. Es könnten maximal vier Jahre und 227 Millionen Dollar bis 2027 werden - das können allerdings nur die Nets bieten.

Trade-Gerüchte: New York will Fox - zwei Angebote für Schröder © getty 1/29 Caris LeVert hat Sonntagabend bereits eine neue Heimat gefunden, der Pacers-Guard wurde nach Cleveland getradet. War das der Auftakt zu einer wilden Deadline-Woche? SPOX hat alle aktuellen Gerüchte vor der Trade Deadline am Donnerstag gesammelt. © getty 2/29 Die Zukunft von DENNIS SCHRÖDER liegt wohl eher nicht in Boston, zuletzt wurde den Chicago Bulls Interesse nachgesagt. Wie Matt Moore (Action Network) berichtet, haben die Bulls bereits ein Angebot vorgelegt - genau wie die Milwaukee Bucks! © getty 3/29 Wie genau die potenziellen Deals aussehen könnten, dazu ist noch nichts durchgesickert. Moore bestätigt mit Verweis auf anonyme Quellen aber, was wir schon länger zu wissen scheinen: Die Celtics wollen unter die Luxussteuergrenze. © getty 4/29 Die Bank der Bucks liefert ligaweit übrigens die zweitwenigsten Punkte, Schröder könnte für den amtierenden Champion ein interessantes Upgrade für Backup-Guard George Hill darstellen. Für den Deutschen werden die kommenden Tage spannend. © getty 5/29 Trade-Kandidaten bei den Celtics gibt es einige (Schröder, Josh Richardson), interessant wird aber auch, was mit MARCUS SMART passiert. Sollten die Celtics tatsächlich zu einer Trennung bereit sein, werden die Timberwolves anklopfen. © getty 6/29 Laut Darren Wolfson von SKOR North haben die Wolves "definitiv" Interesse am Celtics-Guard. Boston wurde wiederum zuletzt mit MALIK BEASLEY in Verbindung gebracht, geht da vielleicht was? Es gibt aber wohl noch ein paar Hürden … © getty 7/29 The Athletic hatte bereits berichtet, dass Minny ein Angebot für Beasley im Tausch für Richardson und entweder ROMEO LANGFORD oder AARON NESMITH abgelehnt habe. Denn: Die Wolves wollen Smart, um ihre Defense im Playoff-Kampf aufzurüsten. © getty 8/29 Nach Infos von Wolfson ist ein Deal für Smart aber unwahrscheinlich, wenn Minnesota nicht bereit ist, einen Erstrundenpick oder JADEN MCDANIELS mitzuschicken. Ende Januar wurde auch den Mavs Interesse am zweimalige All-Defensive-Guard nachgesagt. © getty 9/29 Nach der Shams-Bombe am Wochenende wurde es kurz unruhig um JAMES HARDEN. Allerdings hat Adrian Wojnarowski dem Ganzen bereits ein wenig Wind aus den Segeln genommen und auch Coach Steve Nash betonte nun, dass es keinen Harden-Trade geben werde. © getty 10/29 Zudem berichtet John Clark (NBC Sports), dass ein Ben-Simmons-Trade in der Offseason immer noch wahrscheinlicher sei. Denn: Philly will für Harden nicht allzu viel draufzahlen. TYRESE MAXEY soll laut NBC und CBS beispielsweise auf jeden Fall bleiben. © getty 11/29 Zuletzt kursierten Spekulationen, dass die Knicks das Kapitel JULIUS RANDLE womöglich schon gut ein halbes Jahr nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung (4 Jahre/117 Mio.) wieder beenden könnten - nicht zuletzt, weil er dem Team auf Instagram entfolgte. © getty 12/29 Allerdings, so die New York Post, ist Randles Trade-Wert im Keller. Sportlich ist er in der Krise und auch sonst "sieht er nicht wie ein guter Teamkollege aus. Er spielt egoistisch", so ein anonymer Scout. Zudem legte er sich mit den eigenen Fans an. © getty 13/29 Die Traditionsfranchise aus dem Big Apple soll laut Brian Windhorst (ESPN) Interesse an DE'AARON FOX von den Sacramento Kings bekundet haben. Aber wollen die Kalifornier dafür wirklich Randle haben? © getty 14/29 Das Thema Trade-Wert ist auch bei KEMBA WALKER pikant, der bekanntermaßen das Team verlassen soll. Mehr als ein zukünftiger Zweitrundenpick wird für den 31-Jährigen wohl nicht drin sein. Wirklich überraschend kommt das aber nicht. © getty 15/29 Ein Knicks-Mann, der mehr Interesse auf sich zieht, ist offenbar MITCHELL ROBINSON. Laut SNY.tv sollen die Pistons zu den Teams gehören, die sich einen Trade für angehenden Free-Agent-Center vorstellen können - oder auch ein Signing in der Offseason. © getty 16/29 Die New Orleans Pelicans wurden zuletzt wiederholt als Buyer vor der Trade Deadline bezeichnet. Auch von ESPN-Reporter Windhorst, der Zehntplatzierte im Westen sei "sehr aktiv". © getty 17/29 Trotz der 21-32-Bilanz wollen die Pels unbedingt einen Run auf die Playoffs starten, dazu haben sie offenbar KEVIN HUERTER (Atlanta Hawks) als Ziel ausgemacht. Gespräche mit den Hawks soll es bereits gegeben haben. Damit aber noch nicht genug. © getty 18/29 New Orleans soll auch mit den Blazers über C.J. MCCOLLUM, mit den Rockets über ERIC GORDON und mit den Kings über DE'AARON FOX gesprochen haben. Allerdings wollen die Pelicans Center JONAS VALANCIUNAS unbedingt behalten ... © getty 19/29 … dafür soll Pelicans-Boss David Griffin, der wohl auch deshalb nach der Postseason greift, weil sein Job in Gefahr sein könnte, JOSH HART auf dem Trade-Markt verfügbar gemacht haben. Picks hat NOLA dank der Lakers und Bucks auch noch einige. © getty 20/29 Noch ein Buyer auf dem Trade-Markt: die Toronto Raptors. Die Kanadier sind allem Anschein nach auf der Suche nach Verstärkung für den Frontcourt, dafür sollen sie gleich mehrere Namen im Visier haben. Darunter Ex-Raptor JAKOB PÖLTL (Spurs). © getty 21/29 Die Raptors spielen wohl mit dem Gedanken, einen Erstrundenpick in ein Center-Upgrade zu investieren. Laut Marc Stein fordert San Antonio für den Österreicher aber einen First Rounder und einen talentierten Spieler als Gegenwert. © getty 22/29 Weitere Kandidaten auf dem Radar der Raptors: JUSUF NURKIC (Trail Blazers, im Bild), ROBERT WILLIAMS (Celtics), MYLES TURNER (Pacers) oder NICOLAS CLAXTON (Nets), das geht aus einem Bericht von Michael Scotto (HoopsHype) hervor. © getty 23/29 Darüber hinaus hat Toronto aber wohl auch bei den Atlanta Hawks bezüglich DANILO GALLINARI angeklopft. © getty 24/29 Nochmal zurück zu Turner: Der 25-Jährige laboriert an einer Fußverletzung, was seinem Trade-Wert geschadet hat. Lange galt er als sicherer Trade-Kandidat nun sei die Wahrscheinlichkeit für einen Deal wie ein "Münzwurf", so Stein. Wir bleiben gespannt. © getty 25/29 Laut Stein gibt es in der Liga auch reges Interesse an einem anderen Big, wenn auch nicht ganz die Turner-Kategorie. ROBIN LOPEZ wirft derzeit in Orlando hier und da mal einen Hakenwurf, könnte aber sicherlich einigen Teams ein paar solide Minuten geben. © getty 26/29 Gar nicht spielt hingegen PAUL MILLSAP, der nicht bei den Nets weilt, sondern individuell in Atlanta trainiert. Es gibt die Vereinbarung, dass ein Trade gesucht wird. Gemäß Stein gestaltet sich das aber schwierig, die Nets wollen einen Shooter. © getty 27/29 Nochmal Stein: Der beschreibt auch den Trade-Markt von Spurs-Big THADDEUS YOUNG als eher ruhig. Für Playoff-Anwärter könnte der 33-Jährige eigentlich interessant sein, doch die Angebote scheinen sich nicht zu überschlagen. © getty 28/29 Den Namen Fox haben wir nun schon häufiger in verschiedensten Trade-Gerüchten gehört, bei den Kings gibt es aber noch weitere Trade-Kandidaten. Darunter der Nr.2-Pick von 2018 MARVIN BAGLEY. Die Blazers sollen laut Action Network interessiert sein. © getty 29/29 Zudem rufen offenbar einige Teams bei den Suns wegen JALEN SMITH an. Die Nuggets, Pistons, Wizards, Spurs und Raptors sollen sich erkundigt haben, was es braucht, um den 21 Jahre alten Big Man zu bekommen.

James Harden: Funkstille zwischen Nets und Sixers

16.08 Uhr: Harden selbst soll den Nets immer wieder beteuert haben, dass er vorhabe, in Brooklyn zu bleiben. Woj merkte aber auch an, dass es Zweifel an diesen Worten gebe. Im Moment hat der 32-Jährige keinen Berater, soll aber zusammen mit seinem Geschäftspartner Lorenzo McCloud einen solchen suchen, um für die Free Agency oder aber für die Deadline gewappnet zu sein.

16.03 Uhr: Die beiden ESPN-Reporter schreiben aber auch, dass es in den kommenden drei Tagen durchaus noch Gespräche geben könnte - nicht nur zwischen den GMs schon auch zwischen den Besitzergruppen, die zueinander ein gutes Verhältnis pflegen. Wir sind gespannt.

16.00 Uhr:Wir beginnen - wie sollte es anders sein - in Brooklyn, wo es um James Harden langsam spannend wird. Gibt es noch einen Trade? Adrian Wojnarowksi und Ramona Shelburne (ESPN) nehmen dem Ganzen aber etwas Wind aus den Segeln. Demnach herrsche zwischen Brooklyn und Philadelphia Funkstille. Am 11. Januar, ja genau an diesem Tag, gab es bisher das einzige Gespräch und das ging angeblich so:

Daryl Morey (Sixers-Boss): "Was ist mit James?"

Sean Marks (Nets-GM): "Welcher James?" (Die Nets haben auch James Johnson)

Morey: "James Harden"

Marks: "Nein"

Großartig!

16.00 Uhr: Rund um die NBA ist zurück! Wir begleiten Euch ab heute bis zur Trade Deadline am Donnerstag (21 Uhr deutsche Zeit) mit allem Wissenswerten und allen Spekulationen aus der besten Basketballliga der Welt. Los geht's!