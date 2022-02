NBA News: LaMelo Ball und Dejounte Murray für das All-Star Game nachnominiert

Commissioner Adam Silver hat die Nachrücker für das All-Star Game in Cleveland nominiert. Für die verletzten Kevin Durant und Draymond Green rücken LaMelo Ball und Dejounte Murray nach.

Sowohl für Ball als auch für Murray ist es eine Premiere, beide fahren erstmals zum All-Star Game. Auch Jayson Tatum von den Boston Celtics, der für Durant als Starter nachrücken wird, profitiert, da er im Osten nach den Startern die meisten Stimmen in der Fanabstimmung erhalten hatte.

Ball war in der Vorsaison noch Rookie of the Year geworden und half in dieser Saison mit, dass die Charlotte Hornets um die direkte Playoff-Teilnahme spielen. Der 20-Jährige macht durchschnittlich 19,6 Punkte, 7,1 Rebounds und 7,5 Assists pro Spiel bei Quoten von 42,5 Prozent aus dem Feld und 36 Prozent von der Dreierlinie.

Nach vier Niederlagen in Folge befinden sich die Hornets zwar nur noch auf Platz neun im Osten, weisen aber weiterhin eine positive Bilanz auf (28-26). Der Rückstand auf Rang sechs, welcher direkt für die Playoffs reicht, beträgt aber lediglich 1,5 Spiele.

Die Spurs werden die Playoffs dagegen maximal durch das Hintertürchen Play-In-Turnier erreichen, derzeit sind die Texaner Zwölfter im Westen. Trotz allem spielt Murray auf der Eins eine herausragende Saison. Mit durchschnittlich 19,6 Punkten, 8,4 Rebounds sowie 9,2 Assists ist der 25-Jährige in dieser Spielzeit ein wandelndes Triple-Double.

Die beiden Guards dürfen nun nach Cleveland fahren, weil sowohl Kevin Durant als auch Draymond Green verletzungsbedingt absagen mussten. Durant laboriert weiter an einer Innenbandverstauchung, Green hat Probleme mit der Wirbelsäule und fällt weiter auf unbestimmte Zeit aus.

In der Nacht auf Freitag findet dann der All-Star-Draft statt, in welchem festgelegt wird, wer für welches Team spielt. LeBron James und Durant werden dann als Kapitäne ihre Teams zusammenstellen.