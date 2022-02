Rising Stars Challenge beim NBA All-Star Game 2022 im Video - Die kompletten Highlights mit Franz Wagner und Cade Cunningham

Zum Auftakt des All-Star Wochenendes 2022 in Cleveland haben die Youngster der NBA um Franz Wagner, Cade Cunningham und Jalen Green ihr Können spektakulär präsentiert. Hier könnt Ihr die kompletten Highlights der Rising Stars Challenge im Video sehen.

Rising Stars Challenge beim NBA All-Star Game 2022 im Video - Die kompletten Highlights mit Franz Wagner

Das neue Format der Rising Stars Challenge mit zwei Halbfinals mit einem Target Score von 50 Punkten sowie dem Finale, in dem das Team als Sieger hervorging, das als erstes 25 Punkte erzielte, machte sich bezahlt. Einerseits zeigten die besten Rookies, Sophomores und die Talente aus der G-League einiges an Spektakel, andererseits auch stark umkämpfte Schlussphasen.

Im Finale schwang sich Franz Wagner schließlich zum Helden auf. Der deutsche Rookie von den Orlando Magic tütete von der Freiwurflinie den Sieg für Team Barry von Hall of Famer Rick Barry ein. Teamkollege Cade Cunningham schnappte sich die Trophäe des Rising Stars MVP.

Wagner versenkte nach einem Foul den fälligen Freiwurf zum 25:20 Entstand, zuvor lieferten die Youngster einige Highlight-Plays ab, darunter ein Alley-Oop übers Backboard von Cole Anthony. Hier geht's zu den kompletten Highlights der Rising Stars Challenge im Video.

NBA All-Star Game: Die Stars in der Rising Stars Challenge

Franz Wagner war in diesem Jahr der einzige deutsche Vertreter bei der NBA Rising Stars Challenge, in den vergangenen Jahren waren unter anderem auch sein älterer Bruder Moritz Wagner oder Dennis Schröder bei dem Event dabei.

Neben Wagner waren aus der aktuellen Rookie-Klasse auch Top-Pick Cunningham, Evan Mobley und Alperen Sengün (alle Team Barry), Jalen Green, Josh Giddey, Herb Jones und Jalen Suggs (alle Team Worthy) sowie Scottie Barnes, Ayo Dosunmu, Jonathan Kuminga und Nah'Shon "Bones" Hyland (alle Team Payton) am Start. Chris Duarte und Davion Mitchell mussten verletzt passen.

NBA Celebrity Game: Alex Touissant wird MVP

Zusätzlich fand am Freitagabend Ortszeit im Rahmen des All-Star Wochenendes auch das traditionelle NBA Celebrity Game statt. Influencer Alex Toussaint schnappte sich dank 18 Punkten beim 65:51-Sieg von Team Walton gegen Team 'Nique die MVP-Trophäe.

Zu den Highlights des Spaß-Events gehörte ein Monster-Block von Defensive End Myles Garrett aus der NFL, Highlight-Assists von Crissa Jackson von den Harlem Globetrotters oder ein Dunk von Olympia-Goldmedaillengewinner Gianmarco Tamberi (Hochspringer).

NBA All-Star 2022: Termine rund ums All-Star Game

Nach der Rising Stars Challenge ist vor dem Slam Dunk Contest und dem All-Star Game! In der Nacht auf Sonntag geht das Spektakel in Cleveland weiter mit dem Slam Dunk Contest, dem Dreier-Contest und der Skills Challenge. In der Nacht auf Montag deutscher Zeit findet dann das eigentliche All-Star Game statt. Hier gibt es alle Infos.

