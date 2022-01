NBA All-Star-Weekend: Datum, Termine, Contest, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Im Februar findet das All-Star-Weekend der NBA statt. Wann das Event genau steigt, welche Spieler dabei sind, wo es eine Übertragung im TV und im Livestream gibt und weitere Infos verraten wir Euch hier.

Das All-Star-Weekend der NBA live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

NBA All-Star-Weekend: Datum, Termine, Contest, Infos

Im Februar legt die NBA eine mehrtägige Spielpause ein. Der Grund: Das All-Star-Weekend. Das jährliche Treffen der besten NBA-Spieler findet in diesem Jahr vom 18. bis 20. Februar im Rocket Mortgage FieldHouse, der Heimspielstätte der Cleveland Cavaliers, in Cleveland (Ohio) statt.

Anders als im vergangenen Jahr erstreckt sich das komplette Event wieder über drei Tage. Höhepunkt ist natürlich das All-Star-Game am Sonntag, 20. Februar. An den beiden Tagen zuvor finden unter anderem die Rising Stars Challenge, der 3-Point Contest und der Slam Dunk Contest statt.

Wegen der Zeitverschiebung von sechs Stunden zwischen Cleveland und Deutschland laufen die einzelnen Wettbewerbe unserer Zeit mitten in der Nacht des Folgetages.

NBA All-Star-Weekend: Die Termine im Überblick

Datum Zeit (Ortsteit) Wettbewerb Freitag, 18 Januar 21 Uhr Rising Stars Challenge Samstag, 19. Februar 20 Uhr All-Star Saturday Night (Skills Challenge, 3-Point Contest, Slam Dunk Contest) Sonntag, 20. Januar 20 Uhr 71. All-Star-Game

NBA All-Star-Weekend: Teilnehmer

Welche Spieler beim All-Star Game und den weiteren Wettbewerben dabei sind, steht noch nicht fest.

Fans aus aller Welt hatten bis zum 23. Januar Zeit, ihre Stimmen zur Bestimmung der All Stars abzugeben. Am 27. Januar werden die Starter bekanntgegeben, die Reservisten am 3. Februar. (So läuft das All-Star-Voting ab)

Die zwei Spieler mit den meisten Stimmen in ihrer Conference werden zu den All-Star-Kapitänen bestimmt. Diese dürfen dann aus dem Starter- und Reservisten-Pool ihre beiden Mannschaften zusammenstellen. Wann dieser Draft stattfinden wird, steht bislang noch nicht fest.

Bei der Bekanntgabe des letzten Zwischenstandes am 20. Januar hatten LeBron James (Los Angeles Lakers) und Steph Curry (Golden State Warriors) die meisten Stimmen.

All-Star-Voting, letzter Zwischenstand: LeBron überrollt alle! © SPOX 1/41 Die NBA hat den letzten Zwischenstand des Fan-Votings zum All-Star Game 2022 in Cleveland, Ohio, veröffentlicht. SPOX präsentiert die Top 10 der Guards und Frontcourt-Spieler aus dem Osten und Westen. © getty 2/41 WESTEN: GUARDS - Platz 10: ANTHONY EDWARDS (Minnesota Timberwolves) - 304.343 Stimmen - Stats 2021/22: 22,2 Punkte, 5,2 Rebounds und 3,6 Assists bei 44,2 Prozent aus dem Feld (39 Spiele) © getty 3/41 Platz 9: DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) - 458.858 Stimmen - Stats 2021/22: 24,0 Punkte, 4,1 Rebounds und 7,3 Assists bei 40,2 Prozent aus dem Feld (29 Spiele) © getty 4/41 Platz 8: DONOVAN MITCHELL (Utah Jazz) - 612.350 Stimmen - Stats 2021/22: 25,5 Punkte, 5,2 Assists und 4,0 Rebounds bei 45,0 Prozent aus dem Feld (40 Spiele) © getty 5/41 Platz 7: CHRIS PAUL (Phoenix Suns) - 758.336 Stimmen - Stats 2021/22: 13,9 Punkte. 10,0 Assists und 4,3 Rebounds bei 47,6 Prozent aus dem Feld (43 Spiele) © getty 6/41 Platz 6: RUSSELL WESTBROOK (Los Angeles Lakers) - 855.990 Stimmen - Stats 2021/22: 18,5 Punkte, 8,0 Rebounds und 7,8 Assists bei 43,3 Prozent aus dem Feld (45 Spiele) © getty 7/41 Platz 5: DEVIN BOOKER (Phoenix Suns) - 867.222 Stimmen - Stats 2021/22: 24,6 Punkte, 5,3 Rebounds und 4,4 Assists bei 44,7 Prozent aus dem Feld (36 Spiele) © getty 8/41 Platz 4: KLAY THOMPSON (Golden State Warriors) - 1.240.781 Stimmen - Stats 2021/22: 15,2 Punkte, 3,0 Rebounds und 2,2 Assists bei 37,7 Prozent aus dem Feld (5 Spiele) © getty 9/41 Platz 3: LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) - 1.923.187 Stimmen - Stats 2021/22: 25,1 Punkte, 8,8 Rebounds und 8,7 Assists bei 43,5 Prozent aus dem Feld (30 Spiele) © getty 10/41 Platz 2: JA MORANT (Memphis Grizzlies) - 2.623.359 Stimmen - Stats 2021/22: 24,7 Punkte, 5,8 Rebounds und 6,9 Assists bei 48,5 Prozent aus dem Feld (34 Spiele) © getty 11/41 Platz 1: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - 6.019.418 Stimmen - Stats 2021/22: 26,1 Punkte, 5,4 Rebounds und 6,0 Assists bei 42,2 Prozent aus dem Feld (40 Spiele) © getty 12/41 WESTEN: FRONTCOURT - Platz 10: DEANDRE AYTON (Phoenix Suns) - 472.402 Stimmen - Stats 2021/22: 16,8 Punkte und 10,6 Rebounds bei 63,7 Prozent aus dem Feld (28 Spiele) © getty 13/41 Platz 9: RUDY GOBERT (Utah Jazz) - 583.976 Stimmen - Stats 2021/22: 15,9 Punkte, 15,0 Rebounds und 2,3 Blocks bei 71,3 Prozent aus dem Feld (40 Spiele) © getty 14/41 Platz 8: KARL-ANTHONY TOWNS (Minnesota Timberwolves) - 1.195.004 Stimmen - Stats 2021/22: 24,3 Punkte, 9,2 Rebounds und 3,7 Assists bei 51,9 Prozent aus dem Feld (38 Spiele) © getty 15/41 Platz 7: CARMELO ANTHONY (Los Angeles Lakers) - 1.449.,475 Stimmen - Stats 2021/22: 13,2 Punkte, 4,2 Rebounds und 1,0 Assists bei 42,9 Prozent aus dem Feld (42 Spiele) © getty 16/41 Platz 6: DRAYMOND GREEN (Golden State Warriors) - 1.861.562 Stimmen - Stats 2021/22: 7,9 Punkte, 7,6 Rebounds und 7,4 Assists bei 53,7 Prozent aus dem Feld (34 Spiele) © getty 17/41 Platz 5: ANTHONY DAVIS (Los Angeles Lakers) - 2.071.920 Stimmen - Stats 2021/22: 23,3 Punkte, 9,9 Rebounds und 2,9 Assists bei 52,1 Prozent aus dem Feld (27 Spiele) © getty 18/41 Platz 4: PAUL GEORGE (L.A. Clippers) - 2.312.248 Stimmen - Stats 2021/22: 24,7 Punkte, 7,1 Rebounds und 5,5 Assists bei 42,1 Prozent aus dem Feld (26 Spiele) © getty 19/41 Platz 3: ANDREW WIGGINS (Golden State Warriors) - 2.644.571 Stimmen - Stats 2021/22: 18,5 Punkte, 4,2 Rebounds und 2,0 Assists bei 49,1 Prozent aus dem Feld (40 Spiele) © getty 20/41 Platz 2: NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) - 4.132.522 Stimmen - Stats 2021/22: 25,9 Punkte, 13,9 Rebounds und 7,4 Assists bei 56,9 Prozent aus dem Feld (38 Spiele) © getty 21/41 Platz 1: LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) - 6.827.449 Stimmen - Stats 2021/22: 28,8 Punkte, 7,6 Rebounds und 6,4 Assists bei 51,7 Prozent aus dem Feld (33 Spiele) © getty 22/41 OSTEN: GUARDS - Platz 10: JAYLEN BROWN (Boston Celtics) - 330.409 Stimmen - Stats 2021/22: 24,1 Punkte, 6,5 Rebounds und 3,0 Assists bei 45,9 Prozent aus dem Feld (32 Spiele) © getty 23/41 PLATZ 9: DARIUS GARLAND (Cleveland Cavaliers) - 343.551 Stimmen - Stats 2021/22: 19,8 Punkte, 8,0 Assists und 3,4 Rebounds bei 46,9 Prozent aus dem Feld (40 Spiele) © getty 24/41 Platz 8: DERRICK ROSE (New York Knicks) - 490.655 Stimmen - Stats 2021/22: 12,0 Punkte, 3,0 Rebounds und 4,0 Assists bei 44,5 Prozent aus dem Feld (26 Spiele) © getty 25/41 Platz 7: FRED VANVLEET (Toronto Raptors) - 577.540 Stimmen - Stats 2021/22: 21,8 Punkte, 6,8 Assists und 4,8 Rebounds bei 42,6 Prozent aus dem Feld (39 Spiele) © getty 26/41 Platz 6: KYRIE IRVING (Brooklyn Nets) - 844.398 Stimmen - Stats 2021/22: 22,0 Punkte, 5,0 Rebounds und 5,4 Assists bei 50,0 Prozent aus dem Feld (5 Spiele) © getty 27/41 Platz 5: LAMELO BALL (Charlotte Hornets) - 958.717 Stimmen - Stats 2021/22: 19,2 Punkte, 7,3 Rebounds und 7,7 Assists bei 41,9 Prozent aus dem Feld (38 Spiele) © getty 28/41 Platz 4: JAMES HARDEN (Brooklyn Nets) - 1.962.928 Stimmen - Stats 2021/22: 22,6 Punkte, 10,0 Assists und 8,0 Rebounds bei 41,6 Prozent aus dem Feld (39 Spiele) © getty 29/41 Platz 3: ZACH LAVINE (Chicago Bulls) - 1.988.452 Stimmen - Stats 2021/22: 24,9 Punkte, 4,8 Rebounds und 4,2 Assists bei 49,1 Prozent aus dem Feld (38 Spiele) © getty 30/41 Platz 2: TRAE YOUNG (Atlanta Hawks) - 2.147.111 Stimmen - Stats 2021/22: 27,9 Punkte, 4,0 Rebounds und 9,5 Assists bei 45,6 Prozent aus dem Feld (40 Spiele) © twitter.com/bulls 31/41 Platz 1: DEMAR DEROZAN (Chicago Bulls) - 4.121.034 Stimmen - Stats 2021/22: 25,7 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,9 Assists bei 48,9 Prozent aus dem Feld (40 Spiele) © getty 32/41 OSTEN: FRONTCOURT - Platz 10: LAMARCUS ALDRIDGE (Brooklyn Nets) - 318.655 Stimmen - Stats 2021/22: 13,7 Punkte, 5,6 Rebounds und 0,9 Assists bei 57,4 Prozent aus dem Feld (31 Spiele) © getty 33/41 Platz 9: MILES BRIDGES (Charlotte Hornets) - 330.372 Stimmen - Stats 2021/22: 20,0 Punkte, 7,3 Rebounds und 3,6 Assists bei 48,2 Prozent aus dem Feld (43 Spiele) © getty 34/41 Platz 8: BAM ADEBAYO (Miami Heat) - 417.661 Stimmen - Stats 2021/22: 18,6 Punkte, 10,2 Rebounds und 3,2 Assists bei 51,7 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 35/41 Platz 7: PASCAL SIAKAM (Toronto Raptors) - 424.135 Stimmen - Stats 2021/22: 21,0 Punkte, 8,3 Rebounds und 4,8 Assists bei 47,3 Prozent aus dem Feld (29 Spiele) © getty 36/41 Platz 6: JARRETT ALLEN (Cleveland Cavaliers) - 507.074 Stimmen - Stats 2021/22: 16,3 Punkte, 10,9 Rebounds und 1,4 Blocks bei 69,5 Prozent aus dem Feld (39 Spiele) © getty 37/41 Platz 5: JIMMY BUTLER (Miami Heat) - 1.384.267 Stimmen - Stats 2021/22: 21,7 Punkte, 5,8 Rebounds und 5,8 Assists bei 48,5 Prozent aus dem Feld (27 Spiele) © getty 38/41 Platz 4: JAYSON TATUM (Boston Celtics) - 1.580.022 Stimmen - Stats 2021/22: 25,2 Punkte, 8,5 Rebounds und 3,7 Assists bei 41,5 Prozent aus dem Feld (42 Spiele) © getty 39/41 Platz 3: JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - 3.305.229 Stimmen - Stats 2021/22: 28,0 Punkte, 10,6 Rebounds und 4,2 Assists bei 49,4 Prozent aus dem Feld (33 Spiele) © getty 40/41 Platz 2: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) - 5.124.925 Stimmen - Stats 2021/22: 28,6 Punkte, 11,3 Rebounds und 6,1 Assists bei 53,3 Prozent aus dem Feld (38 Spiele) © getty 41/41 Platz 1: KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) - 5.496.513 Stimmen - Stats 2021/22: 29,3 Punkte, 7,4 Rebounds und 5,8 Assists bei 52,0 Prozent aus dem Feld (36 Spiele)

NBA All-Star-Weekend: Übertragung im TV und Livestream

Bilder vom All-Star-Weekend im Free-TV wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Live verfolgen könnt Ihr das Spektakel in Cleveland dennoch - und zwar bei DAZN. Der Streamingdienst ist an allen drei Tagen des All-Star-Weekends mit einem Livestream vertreten. Wann die Übertragungen genau beginnen, steht noch nicht fest.

DAZN hält die exklusiven Übertragungsrechte an der NBA in Deutschland. Der Streamingdienst zeigt neben dem All-Star-Weekend in dieser Saison 182 Spiele der regulären Saison, alle Spiele des Play-In Tournaments, mindestens ein Spiel pro Playoff-Spieltag sowie die kompletten NBA-Finals live.

US-Sport nimmt einen wichtigen Platz im prallgefüllten Liveprogramm von DAZN ein. Neben der NBA zeigt der Streamingdienst in den kommenden Wochen auch die NFL und College Basketball.

Des weiteren hält DAZN die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League, allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, der Handball-Champions-League, den bedeutendsten Darts-Turnieren, den besten Box- und MMA-Kämpfen und vielen weiteren Highlights aus der Welt des Sports. Hier könnt Ihr Euch ein Abo sichern!

NBA: Das waren die All-Star-Teams 2021