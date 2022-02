NBA: Überragender LeBron James führt Los Angeles Lakers zum Comeback-Sieg gegen Jazz - Sorgen um Anthony Davis

Was für ein Comeback-Sieg für die Lakers! LeBron James nimmt sein Team im vierten Viertel auf seinen Rücken und führt L.A. von einem 12-Punkte-Rückstand doch noch zum Sieg. Allerdings müssen die Lakers mit einer Verletzung von Anthony Davis einen dicken Wermutstropfen hinnehmen.

Los Angeles Lakers (27-31) - Utah Jazz (36-22) 106:101 (BOXSCORE)

Der Big Man knickte nach einem dominanten Start (17 Punkte in 17 Minuten, 7/9 FG) im zweiten Viertel übel mit dem rechten Knöchel um und musste mit starken Schmerzen vom Court. Davis konnte nicht mehr weitermachen, dafür nahm aber LeBron James spät das Heft in die Hand.

Nachdem Utah lange Zeit das Spiel im Griff hatte und auch im vierten Viertel noch mit bis zu 12 Punkten vorne lag, machte LeBron ernst. 15 seiner 33 Punkte (dazu 8 Rebounds und 6 Assists bei 14/23 FG) erzielte er im letzten Durchgang, darunter ein persönlicher 10:2-Lauf, der das Spiel endgültig kippen ließ.

Zusätzlich erhielt der 37-Jährige gute Unterstützung, vor allem im Schlussabschnitt, von Russell Westbrook (17, 7 Rebounds und 6 Assists) oder Austin Reaves (9), der kurz vor Schluss einen wichtigen Dreier versenkte. Bei den Jazz war der anfangs brandheiße Donovan Mitchell zu sehr auf sich allein gestellt, er beendete die Partie mit 37 Punkten. Rudy Gobert blieb blass (5, 11 Boards), Bogdan Bogdanovic kam immerhin noch auf 15 Zähler.

Der Abend startete aus Lakers-Sicht eigentlich recht vielversprechend. Mehrere Buckets von AD in der Zone nach LeBron-Vorlagen brachte den Hausherren einen 11:0-Start ein, dann riss Mitchell die Jazz-Offense aber an sich. Der Guard lief komplett heiß, befeuerte einen 7:0-Lauf zur Führung der Gäste und legte im ersten Viertel 15 Punkte auf. Allerdings hielt Davis ebenfalls mit 15 Zählern stark dagegen, sein Eckendreier in letzter Sekunde sorgte für das 27:27 nach den ersten zwölf Minuten.

Los Angeles Lakers: Sorgen um Davis nach Knöchelverletzung

Mitchell blieb allerdings auch im zweiten Durchgang richtig gut aufgelegt (26 Punkte und 5/7 Dreier in der ersten Halbzeit), er hielt die Jazz fast im Alleingang in Front. Dann folgte für L.A. ein herber Rückschlag: Davis ging nach einem Offensiv-Rebound übel zu Boden, als er mit seinem rechten Knöchel umknickte. Der 28-Jährige war unter großen Schmerzen und konnte den Court nur gestützt von seinen Teamkollegen verlassen. Trotz dieses Verletzungsschocks hielt LeBron sein Team nun in Schlagdistanz, es ging mit 46:53 aus Lakers-Sicht in die Kabine.

Bereits in der Halbzeitpause führten die Lakers eine Röntgenuntersuchung beim Knöchel von Davis durch, die eine erste Entwarnung brachte. Am Donnerstag soll eine MRT-Untersuchung folgen, erstmal handelt es sich nach Angaben des Teams aber nur um eine Verstauchung, er soll während des All-Star Wochenendes behandelt und anschließend neu untersucht werden. Gegen die Jazz musste L.A. aber natürlich ohne den Big Man auskommen.

Das nutzten die Jazz mit einer besseren Zonenpräsenz aus. Mitte des dritten Viertels setzten sich die Gäste bis auf 14 Zähler ab. Sie schafften es allerdings nicht, Purple-and-Gold endgültig abzuschütteln. LeBron stellte mit zwei Layups wieder auf 71:79, mit diesem Zwischenstand ging es auch in den letzten Durchgang.

Lakers holen Comeback-Sieg nach wilder Schlussphase

Dort zeigte sich ein ganz ähnliches Bild. Erneut baute sich Utah einen zweistelligen Vorsprung auf, doch vereinzelte Turnover, schlechte Würfe und fehlende Energie in der Defense brachten L.A. wieder zurück. Westbrook veredelte mit einem aggressiven Drive einen 7:0-Lauf, auf einmal lagen die Hausherren in der Crunchtime nur noch mit 5 Zählern im Hintertreffen.

Auch dieser Vorsprung war schnell Geschichte. LeBron tankte sich erst gegen Gobert zum Korb durch, dann versenkte er drei Minuten vor dem Ende einen tiefen Dreier zum Ausgleich. Die Lakers machten nun einen sehr guten Job defensiv und am anderen Ende des Courts übernahm LeBron. Sein krachender Dunk zum 16:2-Lauf brachte L.A. die Führung ein.

Beim King klappte nun alles. Noch ein ansatzloser Pullup-Dreier von LeBron schenkte den Gastgebern eine 99:96-Führung. Anschließend vergab er zwar einen Fadeaway, doch Royce O'Neal verweigerte auf der Gegenseite einen Eckendreier und leistete sich stattdessen einen Turnover. Ein Monk-Freiwurf sowie ein Bogdanovic-Dreier (99:100) später schlug die Stunde von Reaves, der einen weit offenen Dreier versenkte, nachdem LeBron die Aufmerksamkeit der Defense auf sich gezogen hatte.

Zwar verkürzte Bogdanovic nochmals per Drive, doch Westbrook gab sich von der Freiwurflinie keine Blöße mehr - Sieg für die Lakers! Nach sechs Erfolgen am Stück haben die Jazz somit einen Rückschlag kassiert - auswärts warten die Mannen vom Salzsee nun bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg.