NBA: Brooklyn Nets drehen Spiel in Milwaukee dank Kyrie Irving - Portis-Gala reicht nicht

Die Brooklyn Nets haben auch ohne Kevin Durant und weiter ohne Ben Simmons in einem spannenden Spiel einen Sieg bei den Milwaukee Bucks eingefahren. Dank eines überragenden dritten Viertels hielten sich die Nets im Spiel, Kyrie Irving konterte die Career Night von Bobby Portis.

Milwaukee Bucks (36-25) - Brooklyn Nets (32-29) 123:126 (BOXSCORE)

Portis versenkte 8 Dreier für insgesamt 30 Punkte, hinzu kamen 12 Rebounds. Giannis Antetokounmpo folgte mit 29 Zählern (8/20 FG, 1/6 3FG). Neben 14 Rebounds und 6 Assists standen auch 4 teils kostspielige Ballverlust im Staatsheet, Khris Middleton und Jrue Holiday steuerten 25 bzw. 19 Punkte bei. Nachdem die Bucks bei der Dreierquote lange deutlich die Nase vorne hatten, glichen sich die Quoten zunehmend an (42,1 vs. 38,2 Prozent).

Bei den Nets war Irving der alles überragende Mann. Uncle Drew traf 14 seiner 26 Würfe für 38 Punkte, ein Fehlwurf von der Linie in der Schlussphase blieb ohne Konsequenzen. Ansonsten knackte kein Net die 20-Punkte-Marke, Seth Curry lieferte mit 4 Dreiern und 19 Zählern noch die beste Unterstützung. Neuzugang Andre Drummond überzeugte mit 17 Punkten, 12 Rebounds und einem spektakulären wie wichtigen Block gegen Giannis in der Crunchtime. Bruce Brown kam auf 15 Zähler.

Während Goran Dragic sein Debüt für die Nets gab (erstes Spiel seit dem 13. November), deutet sich auch die Rückkehr von Kevin Durant ins Lineup nach seiner Innenbandzerrung an. "Ich erwarte, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Es könnte schnell gehen", erklärte Head Coach Steve Nash. Einen konkreten Termin gebe es jedoch weiter nicht. Gegen die Bucks fehlte der Superstar jedoch ebenso wie Ben Simmons. Dieser leide laut Nash unter leichten Rückenproblemen und habe noch nicht unter hoher Intensität trainiert.

In Milwaukee erwischten die Nets einen Start zum Vergessen und lagen bereits nach fünf Minuten mit acht Punkten zurück, insbesondere aus der Distanz ging gar nichts (1/7 im ersten Viertel). Dank guter Produktion von der Bank um Dragic und LaMarcus Aldridge mussten die Gäste jedoch nicht komplett abreißen lassen, währenden von den Startern lediglich Irving konstant punktete. Bei den Bucks ein komplett anderes Bild, Serge Ibaka war der einzige Reservist, der nach zwölf Minuten gescort hatte. 32:25 Milwaukee.

Bis zur Halbzeit konnten die Nets den Rückstand nicht eindämmen, was daran lag, dass sich an den Problemen aus der Distanz nichts änderte - trotz eines zwischenzeitlichen 8:0-Runs. Die Bucks hingegen trafen im zweiten Abschnitt 60 Prozent ihrer Dreier (auch Giannis mischte mit), Portis stand bereits bei 4. Da Irving jedoch weiterhin gut aufgelegt war (10 Punkten in Q2) und die Gastgeber hin und wieder schlampig mit dem Ball umgingen, war weiter alles offen. Bei Brooklyn lief der Ball ordentlich, sogar Drummond steuerte drei Assists bei. Mit einem 6-Punkte-Rückstand ging es in die Halbzeitpause - und danach fiel auch der Distanzwurf.

43 Punkte legten die Nets im dritten Viertel auf (8/10 3FG), spätestens nach einem 12:0-Lauf Mitte des dritten Viertels zu einer Sechs-Punkte-Führung waren sie voll im Spiel. Nach einem Dreier von Brown führen die Gäste sogar zweistellig, Curry legte mit seinem vierten Treffer aus der Distanz weiter nach. Die Bucks fanden defensiv in dieser Phase überhaupt keine Antwort, schlugen jedoch mit einem 8:0-Run wenige Minuten später umgehend zurück. Federführend mit zwei Dreiern war wieder einmal Portis. Und Middleton brachte die Bucks wieder komplett zurück. 96:93 Nets vor dem Schlussabschnitt, mehr Zähler hatten die New Yorker in dieser Spielzeit noch in keinem Viertel erzielt.

Nets entführen Sieg aus Milwaukee - Irving überragt

Doch die Nets hatten die Rechnung ohne Portis gemacht, dieser brachte die Bucks mit seinem achten Dreier (Career High) schon nach einer Minute zurück in Front, Giannis baute diese an der Linie aus. Brooklyn war plötzlich wieder völlig kalt aus der Distanz. Dann wurde es kurios: Bei einer Dunk-Show in einer Auszeit wurde das Netz an einem der Körbe beschädigt, erst mit leichter Verspätung konnte es weitergehen. Und wie es für die Nets weiterging!

Nachdem Irving und Portis Buckets ausgetauscht hatten, versenkte Kyrie einen schweren Fadeaway, Drummond verkürzte an der Linie auf -4. Die Bucks warfen mehrfach den Ball weg, Drummond punktete mit Foul, ein erfolgreicher Dreier von Wesley Matthews kam nach Ablauf der Shotclock. Besser machte es Kyrie, der die Gäste mit seinen Punkten 31 bis 33 wieder in Front brachte. Holiday leistete sich zwei bittere Fehlwürfe an der Freiwurflinie, auf einen Layup von Antetokounmpo antwortete Bruce Brown aus der Distanz.

Beim Stand von 118:116 für die Nets ging es in die Schlussminute, in der Giannis erst den Ball wegwarf und dann von Drummond abgeräumt wurde. Gleiches gelang James Johnson gegen Portis. In der Folge gab es jede Menge Freiwürfe, nach Foul von Curry an Middleton forderten die Bucks drei Freebies, es wurde jedoch nicht als Wurffoul gewertet. Freiwürfe von Aldridge stellten zwei Sekunden vor Schluss auf +3, Giannis bekam danach tatsächlich nochmal einen guten Look zum Ausgleich, der Versuch landete jedoch auf dem Ring.