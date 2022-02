NBA: Anthony Davis übernimmt spät! Los Angeles Lakers zittern sich zu Sieg gegen Portland Trail Blazers

Die Los Angeles Lakers haben im vierten Spiel ohne den verletzten LeBron James endlich den ersten Sieg eingefahren. In einer niveauarmen Partie setzten sich die Lakers gegen die Portland Trail Blazers mit 99:94 durch.

Los Angeles Lakers (25-27) - Portland Trail Blazers (21-31) 99:94 (BOXSCORE)

Schön war das nicht, es wird in LaLa-Land niemanden interessieren. Es gab wenig Spielfluss, viele Ballverluste, eine erstaunlich schwache Wurfquote aus dem Zweierbereich, aber was zählte, war der Sieg. Anthony Davis (30, 10/18 FG, 10/14 FT, 15 Rebounds, 3 Blocks) lieferte letztlich doch ab, als er gebraucht wurde. Der Big Man erzielte nach dem Ausgleich von Norman Powell drei Minuten vor dem Ende die nächsten 6 Zähler der Partie, zog dabei gleich drei Fouls und verwandelte vier Freiwürfe.

Unterstützung bekam die "Braue" von Carmelo Anthony (24, 8/12 FG, 5/6 Dreier), der als einziger Laker auch den Dreier traf. Zweistellig scorten ansonsten noch Dwight Howard (10, 7 Boards) und Avery Bradley (11). Russell Westbrook (9, 3/12, 10 Rebounds, 13 Assists) verpasste ein Triple-Double wegen der Punkte, kritischer war aber eher seinen Matadoren-Defense.

Portland war komplett abhängig vom Dreier, aus dem Zweierbereich trafen die Blazers eisige 41 Prozent. Davon ausgenommen waren Topscorer Powell (30, 10/20 FG) und auch Jusuf Nurkic (16, 13 Rebounds). C.J. McCollum (15, 5/17) und Anfernee Simons (19, 7/18) waren wechselhaft, Robert Covington (0, 0/8 FG, 13 Rebounds, 9 Assists, 4 Steals) legte diese "interessante" Statline auf.

Die Lakers erspielten sich schnell eine zweistellige Führung, Davis sah dabei wieder gut aus, aber auch Anthony half der Lakers-Offense mit vier verwandelten Würfen am Stück. Die Gäste trafen dagegen zunächst gar nichts (0/8 3FG), das änderte sich aber im zweiten Viertel. Angeführt von Simons netzten die Blazers acht ihrer 13 Triples, selbst Nurkic versenkte zwei Versuche am Stück, weil ihm Davis den offenen Wurf gab.

Norman Powell lässt Los Angeles Lakers zitttern

In Verbindung mit einer deutlichen Überlegenheit an den Brettern (Nurkic!) wurde die Partie in der Folge offen gestaltet, Powell sorgte mit der Sirene dafür, dass Portland zur Pause nur einen Punkt Rückstand hatte (54:53). Die Blazers nahmen den Schwung auch mit, während die Lakers weiter den Ball zu oft wegwarfen und plötzlich nichts mehr trafen, weil sie nicht mehr in Korbnähe kamen (nur 3 FGA am Ring im dritten Viertel!).

So nahm Portland einen kleinen Vorsprung in den Schlussabschnitt mit, obwohl sie selbst keine 35 Prozent aus dem Feld trafen. Dieser war jedoch schnell aufgebraucht, weil die Blazers einen Ballverlust nach dem anderen begingen. Powells Dreier drei Minuten vor dem Ende brachte die Gäste zumindest wieder auf -2 heran, wenig später gelang von der gleichen Stelle der Ausgleich. Es folgten die dominanten Davis-Minuten, die für die Entscheidung der Lakers in dieser eigenartigen Partie sorgten, auch wenn es Malik Monk, Anthony und Davis mit vergebenen Freiwürfen versäumten, früher für klare Verhältnisse zu sorgen.

Und noch eine erstaunliche Statistik zum Abschluss dieses eigenartigen Spiels. Aus den ersten 12 Ballverlusten der Blazers konnten die Lakers keinen einzigen Punkt generieren. Es gelang erst im 13. Versuch durch einen Davis-Freiwurf. Wir können es nicht belegen, aber das muss ein Negativrekord sein.