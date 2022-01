NBA, Trade Deadline - News und Gerüchte: Hawks-Star John Collins angeblich frustriert

Bei John Collins wächst angeblich der Frust über seine Rolle bei den Atlanta Hawks - macht ihn das womöglich zu einem Trade-Kandidaten vor der Deadline im Februar? Derweil wollen die Celtics ihr Star-Duo wohl nicht aufbrechen und mehrere Playoff-Teams sind an Jerami Grant dran. Hier gibt es alle aktuellen Trade-Gerüchte aus der NBA.

NBA Trade Gerüchte: Collins frustriert mit Rolle bei den Hawks?

Wie Shams Charania (The Athletic) mit Verweis auf mehrere anonyme Quellen vermeldet, ist John Collins unglücklich mit seiner Rolle bei den Atlanta Hawks. Der 24-Jährige hat erst im vergangenen Sommer eine lukrative Vertragsverlängerung über fünf Jahre und 125 Millionen Dollar in Atlanta unterschrieben, allerdings sind sein Scoring (17,5 Punkte), seine Wurfversuche pro Partie sowie seine Usage-Rate in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich gesunken.

Collins' angeblich zunehmende Frustration sowie der enttäuschende Saisonstart der Hawks (17-22, Platz 12 im Osten) könnten dazu führen, dass der Power Forward vor der Trade Deadline am 10. Februar verfügbar wird. Aufgrund seiner Vertragsverlängerung im Sommer darf er erst ab dem 15. Januar getradet werden.

In der Vergangenheit soll es in der Kabine schon öfters zu Auseinandersetzungen zwischen Collins und Teamkollegen gekommen sein, als dieser den aus seiner Sicht fehlenden Team-Basketball der Hawks anprangerte. Collins habe laut Shams aber das Gefühl, dass seine Stimme unerhört geblieben sei.

Bereits Marc Stein (Substack) brachte die Hawks als potenziellen Interessenten für Ben Simmons ins Gespräch, auch Charania bezeichnete Atlanta als Kandidaten für einen Simmons-Trade neben unter anderem den Kings, Trail Blazers, Timberwolves und Pacers. Die Hawks könnten womöglich ein Paket um Collins und Cam Reddish schnüren. Ob die Hawks wirklich bereit sind, diesen Deal auf den Tisch zu legen und ob dies genügt, um Phillys Wunsch nach einem Star als Gegenwert zu erfüllen, ist derzeit aber offen.

NBA, Boston Celtics: Wohl kein Tatum- oder Brown-Trade

In Anbetracht der bislang enttäuschenden Saison der Boston Celtics kursierten zuletzt immer wieder Spekulationen, ob die Traditionsfranchise vor der Trade Deadline womöglich das Duo Jayson Tatum und Jaylen Brown aufbrechen könnte. Dies scheint für die Celtics selbst aber offenbar keine Option zu sein.

Nach Informationen von Charania habe Boston rivalisierenden Teams mitgeteilt, dass die Franchise ihren Kader weiter um die beiden All-Stars Tatum und Brown aufbauen wolle. Andere, nicht genannte Spieler könnten aber wohl auf dem Trade-Markt verfügbar werden. Dennis Schröder gilt als potenzieller Trade-Kandidat der Kelten. Boston steht mit 19 Siegen und 21 Niederlagen derzeit auf Rang 10 im Osten.

NBA, Trade-Gerüchte: Mehrere Playoff-Teams an Grant dran

Ein Trade von Jerami Grant von den Detroit Pistons in den kommenden vier Wochen gilt als sehr wahrscheinlich. Charania nannte nun die Wizards, Knicks, Blazers und Lakers als Interessenten, weitere Playoff-Teams sollen ebenfalls ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen haben.

Grant fällt derzeit aufgrund einer Daumenverletzung aus, gilt aber als einer der prominentesten Namen auf dem diesjährigen Trade-Markt. In der aktuellen Spielzeit legte er in 24 Einsätzen im Schnitt 20,1 Punkte und 4,8 Rebounds bei 41,4 Prozent aus dem Feld und 33,1 Prozent von Downtown auf. Grant verdient in dieser Saison 20 Millionen Dollar, sein Vertrag läuft noch bis 2023.

NBA, Gerüchte: Trade von John Wall unwahrscheinlich

John Wall hat keine Zukunft bei den Houston Rockets, doch ein Trade oder ein Buyout des 31-Jährigen erscheint laut Charania zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Wall steht noch bis 2023 für 91,7 Millionen Dollar unter Vertrag, was interessierte Teams abschrecken dürfte.

Allerdings könnte es dem Bericht zufolge mehrere Interessenten geben, sollte John Wall als Free Agent verfügbar sein, was wiederum aber nur durch einen Buyout möglich werden dürfte. Den hat Wall bislang aber abgelehnt. Der Point Guard hat in dieser Saison noch kein Spiel absolviert, da die Rockets auf ihre jungen Talente setzen.