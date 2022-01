NBA News - Luka Doncic über Mavs-Comeback: "Meine Lungen haben gebrannt"

Luka Doncic gab nach zehn Spielen Pause beim Sieg gegen OKC sein Comeback für die Dallas Mavericks. Der Slowene sprach im Anschluss über seine COVID-Infektion sowie seinen derzeitigen Fitnesszustand.

"Es war hart", gab Doncic zu, der nach 22 Tagen in Oklahoma City sein Comeback gab. "Ich habe glaube ich vor vier Wochen das letzte Mal Fünf-gegen-Fünf gespielt. Wir haben ansonsten nur individuell trainiert, sodass es heute ein bisschen komisch war", erklärte der Superstar der Mavs weiter.

Doncic kratzte in 31 Minuten mit 14 Punkten, 9 Rebounds und 10 Assists an Triple-Double, doch die lange Pause war dem Slowenen anzumerken. Der 22-Jährige pumpte einige Male gewaltig, Doncic erklärte dies mit seiner Corona-Infektion, die ihn insgesamt sechs Spiele zum Zuschauen zwang, nachdem er zuvor wegen Knöchelproblemen vier Partien verpasste.

"Meine Lungen haben gebrannt. Ich wusste nie, ob meine Würfe fallen würden oder nicht. Es war ein komisches Gefühl, aber ich froh wieder auf dem Feld zu stehen." Ähnlich äußerte sich auch Tim Hardaway Jr., der neben Doncic und Maxi Kleber wieder zum Team stieß und mit 15 Zählern in 24 Minuten der beste Scorer der Texaner beim 95:86-Erfolg in OKC war.

Jalen Brunson neuer Starter neben Doncic

Wie Doncic betonte THJ, dass er sich einige Zeit müde und kraftlos gefühlt habe. Der Shooting Guard kam dabei von der Bank, neben Doncic startete stattdessen Jalen Brunson, der in Abwesenheit des Slowenen gut Regie geführt hatte. Head Coach Jason Kidd kann sich vorstellen, dass dieses Duo auch zukünftig starten wird, auch weil Doncic so etwas entlastet werden kann.

"Wir wollen sehen, wie sich Jalen schlägt, wenn er startet. Zusammen haben die beiden 17 Assists gespielt und das hat gut funktioniert." Dallas steht nun wieder bei einer ausgeglichenen Bilanz (18-18), was für den Moment für Platz sieben in der Western Conference reicht. In der kommenden Nacht geht für Dallas bereits weiter, dann empfangen die Mavs mit den Denver Nuggets (18-16) einen direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz.