NBA News: Ja Morant und die Memphis Grizzlies ermöglichen Trikot-Tausch der besonderen Art

In den Schlussminuten der Partie zwischen den Memphis Grizzlies und den Golden State Warriors verweigerte Ja Morant einem jungen Fan ein High-Five, weil dieser ein Warriors-Trikot von Stephen Curry trug. Nun ermöglichten die Grizzlies einen Trikot-Tausch der besonderen Art.

Die Grizzlies konnten sich mit 116:108 gegen die Warriors durchsetzen, doch nach dem Spiel wurde vor allem die Szene von Morant und dem jungen Fan diskutiert. "Das war despektierlich", erklärte Morant im Anschluss an die Partie. "Wir sind Memphis. Es sah aus, als wollte er jubeln, aber nicht in dem Trikot. Es tut mir ihm gegenüber leid, aber in dem Moment, zieh ein anderes Jersey an."

Morant bot zudem an, das Dubs-Trikot des Jungen gegen ein Memphis-Trikot einzutauschen. Die Grizzlies gingen aber sogar noch einen Schritt weiter und verkündeten einen Tag später auf Twitter, dass Kinder im Alter von 12 Jahren oder jünger ein beliebiges Nicht-Memphis-Trikot eintauschen können.

Im Gegenzug stand ein Trikot von Ja Morant oder Jaren Jackson Jr. zur Wahl - inklusive zweier Tickets für die Partie gegen die Minnesota Timberwolves am selben Tag.

Tatsächlich stand dann auch ein Kind mit einem Curry-Trikot ganz vorne in der Schlange, um sich ein neues Trikot von den Grizzlies zu sichern. Auch Trikots von Zion Williamson, LeBron James oder Michael Jordan wurden bei der Aktion ausgetauscht.

Memphis steht mit einer Bilanz von 30-14 momentan auf dem dritten Platz der Western Conference, die vergangenen elf Spiele haben Morant und Co. allesamt gewonnen. Die nächste Partie der Grizzlies findet in der Nacht auf Samstag statt, wenn die Grizzlies zu Gast bei den Dallas Mavericks sind.