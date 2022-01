NBA: Brooklyn Nets blamieren sich gegen OKC Thunder - Memphis Grizzlies setzen ihre Siegesserie fort

Die Memphis Grizzlies haben den elften Sieg in Serie eingefahren und ihren Lauf damit fortgesetzt. Bei den Nets folgt auf den Sieg im Spitzenspiel Ernüchterung: Gegen OKC setzt es eine Heimpleite. Die ersatzgeschwächten Clippers kassieren in New Orleans eine Niederlage, die Blazers kommen in Denver unter die Räder.

Milwaukee Bucks (27-17) - Golden State Warriors (30-11) 118:99 (Spielbericht)

Memphis Grizzlies (30-14) - Minnesota Timberwolves (20-22) 116:108 (BOXSCORE)

Die Memphis Grizzlies holen ihren elften Sieg in Folge, allerdings haben die Timberwolves lange dagegen gehalten und die Partie bis in die Schlussminuten spannend gehalten. Die Big-Three der Timberwolves kam zusammen auf 84 Punkte.

Bei den Grizzlies war das Scoring auf mehreren Schultern verteilt, gleich fünf Spieler scorten im zweistelligen Bereich, angeführt von Desmond Bane mit 21 Punkten, Jaren Jackson Jr. steuerte 20 Zähler bei. Ja Morant beendete die Partie mit 16 Punkten (5/16 FG), verhalf seinem Team aber auch mit 9 Assists und 8 Rebounds.

Die große Stärke der Grizzlies war die wohl größte Schwäche der T-Wolves, denn Edwards (30), Russell (29) und Towns (25) bekamen in der Offense überhaupt keine Unterstützung von den Rollenspielern, der nächstbeste Scorer war Vanderbilt mit 8 Zählern.

Nach zwei verwandelten Freiwürfen von Brandon Clarke führten die Gastgeber rund zwei Minuten vor dem Ende mit 107:106. Daraufhin leistete sich Minnesota zwei Turnover, in beiden Fällen scorten die Grizzlies und gingen mit einer Minute auf der Uhr mit sechs Punkten in Führung, bei den anschließenden Freiwürfen behielten die Gastgeber ihre Nerven und machten so den Deckel drauf.

Corona-Protokoll: Yves Pons (Grizzlies), Leandro Bolmaro (T-Wolves)

New Orleans Pelicans (16-26) - L.A. Clippers (21-22) 113:89 (BOXSCORE)