NBA - Dirk Nowitzki in Dallas geehrt: "Sie lieben dich in der ganzen Welt" - Cuban präsentiert Statue

Die Dallas Mavericks haben Dirk Nowitzki geehrt und sein Trikot feierlich unter die Hallendecke in Dallas gezogen, zudem hat Mark Cuban eine Statue von Nowitzki präsentiert. Mavs-Coach Jason Kidd bot ihm sogar scherzhaft einen Platz im Team an.

Nach dem Sieg der Mavericks gegen die Golden State Warriors wurde Nowitzki mit seiner Familie und seinem langjährigen Trainer Holger Geschwindner in die Nähe des Logos gesetzt, dazu waren auch Commissioner Adam Silver, Mavericks-Owner Mark Cuban sowie fast alle Spieler des Championship-Teams von 2011 anwesend.

Auf dem Videobildschirm zeigten die Mavericks zuerst die Anfänge Nowitzkis Karriere und den Weg zur Meisterschaft, woraufhin Silver ein paar Worte an Nowitzki richtete. "Sie lieben dich hier in Dallas, aber sie lieben dich auch in der ganzen Welt", sagte Silver und betonte: "Du warst ein Pionier für internationale Spieler, viele der jungen Spieler heute sind damit aufgewachsen, dich im Fernsehen zu sehen. Ein internationaler Spieler zu sein hatte eine andere Bedeutung, bevor du in die Liga gekommen bist."

Anschließend wurden auf dem Bildschirm weitere Highlights in Nowitzkis Karriere gezeigt, bevor Mavs-Coach Jason Kidd sich an Nowitzki richtete und scherzte: "Wir verteilen gerade Zehntagesverträge, willst du zurückkommen?" Dazu machte er sich noch aus Nowitzkis Defense einen Spaß und sagte: "Ich wusste gar nicht, dass du so viele Blocks hattest", bevor er einige ernstere Worte fand, um Nowitzkis Bedeutung für die Mavericks und die Stadt Dallas zu beschreiben.

Danach wurden im Video weitere ehemalige Mitspieler und Wegbegleiter von Nowitzki gezeigt, die persönliche Geschichten über Dirkules zum Besten gaben. Der nächste Sprecher war Mark Cuban, der Nowitzki bereits zur Halbzeit des vorausgegangenen Spiels einen Scheck im Wert von 250.000 Dollar und 41 Cent für dessen Stiftung übergeben hatte.

Cuban präsentiert Nowitzki-Statue

Cuban hatte jedoch noch eine Überraschung parat, als er die Miniaturform einer Statue von Nowitzki und dessen berühmtem Flamingo-Fadeaway präsentierte. "Diese Statue wird vor der Arena stehen, und vor der nächsten Arena, und vor der nächsten Arena. Und sie wird riesig sein!", verkündete Cuban unter tosendem Jubel.

Anschließend übernahm Nowitzki selbst das Mikrofon. Bevor er seinen ersten Satz beginnen konnte, wurde er jedoch von lauten MVP-Rufen der Fans überstimmt. "Das wird eine Weile dauern, setzt euch", kündigte Nowitzki an, bevor er seine Rede startete. Beginnend mit seiner Ankunft in Dallas im Jahr 1998 gab er die besten Geschichten seiner Karriere preis und dankte vielen Personen, die er als Spieler kennengelernt hatte. "Als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, dachte ich 'komischer Typ'", scherzte Nowitzki, als er über Geschwindner redete.

"Ich habe es fast geschafft, ohne emotional zu werden", sagte er im Kampf mit Tränen, als er zum Abschluss seiner Rede die Fans in Dallas ansprach, die ihm auch in den schwersten Momenten beigestanden hätten. Daraufhin kehrten die MVP-Rufe von den Rängen zurück. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen drei Kindern löste Nowitzki dann den Knopf aus, der die Nummer 41 unter die Hallendecke zog.