NBA heute live am Martin Luther King Day: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Der Martin Luther King Day ist nicht nur ein Feiertag in den USA, sondern aus Sicht von Basketball-Fans ein Fest. Bei SPOX erfahrt ihr, welche Spiele heute anstehen und wie ihr die Spiele live im TV oder Livestream verfolgen könnt.

NBA heute live am Martin Luther King Day

Seit 1986 wird in den USA an jedem dritten Montag im Januar der frühere Bürgerrechtler Martin Luther King geehrt, es ist in den Staaten ein nationaler Feiertag. Die NBA macht da keine Ausnahme, um diesen Tag herum gibt es zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen und natürlich auch echte Highlight-Spiele.

Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Über insgesamt 13 Stunden hat die NBA gleich zwölf Spiele angesetzt, sechs davon fallen sogar in deutsche Primetime. Los geht es um 18.30 Uhr, wenn die New Orleans Pelicans zu Gast sind bei den Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder.

© getty Dennis Schröder ist mit den Boston Celtics am MLK Day im Einsatz.

NBA heute live: Die Spiele am Martin Luther King Day

Fast alle großen Namen sind am MLK Day im Einsatz, so natürlich auch LeBron James, der mit seinen Los Angeles Lakers den Spieltag gegen die Utah Jazz abschließt. Der Meister aus Milwaukee ist zu Gast bei den Atlanta Hawks, es ist die Neuauflage der vergangenen Eastern Conference Finals.

Das heimliche Spitzenspiel findet dagegen in Memphis statt. Die Grizzlies spielen traditionell am MLK Day daheim, schließlich kam King 1968 hier bei einem Attentat ums Leben. Memphis, derzeit Dritter im Westen, empfängt ab 21.30 Uhr den Überraschungsersten aus dem Osten, die Chicago Bulls.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 17. Januar 18.30 Uhr Boston Celtics New Orleans Pelicans DAZN 17. Januar 19 Uhr New York Knicks Charlotte Hornets DAZN 17. Januar 20 Uhr Washington Wizards Philadelphia 76ers DAZN 17. Januar 21 Uhr Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets DAZN 17. Januar 21.30 Uhr Memphis Grizzlies Chicago Bulls DAZN 17. Januar 21.30 Uhr L.A. Clippers Indiana Pacers DAZN 18. Januar 0 Uhr Atlanta Hawks Milwaukee Bucks DAZN 18. Januar 1 Uhr Orlando Magic Portland Trail Blazers League Pass 18. Januar 1.30 Uhr Miami Heat Toronto Raptors League Pass 18. Januar 2.30 Uhr Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder League Pass 18. Januar 2.30 Uhr San Antonio Spurs Phoenix Suns League Pass 18. Januar 4.30 Uhr Los Angeles Lakers Utah Jazz League Pass

© getty Ja Morant ist der Star der Memphis Grizzlies.

NBA heute live, Übertragung: Der MLK Day im TV und Livestream

Im Free-TV wird es keine Übertragung geben, stattdessen können alle frühen Spiele bis Mitternacht über die Streaming-Plattform DAZN empfangen werden. DAZN überträgt ab 18.30 Uhr die ersten sechs Partie in einer Konferenz.

Ab 0 Uhr gibt es bei DAZN zusätzlich noch das Duell zwischen den Atlanta Hawks und den Milwaukee Bucks in voller Länge. Sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel gibt es mit deutschem Kommentar. Freddy Harder leitet zusammen mit Experte Alex Vogel durch die Konferenz, das Duell zwischen den Bucks und Hawks wird dann von Christoph Stadtler kommentiert.

Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann dank DAZN fast jeden Tag zumindest eine Partie aus der besten Basketball-Liga der Welt. Bis zu 182 Spiele überträgt das "Netflix des Sports" in dieser Saison, darunter auch das komplette Play-In-Turnier, mindestens ein Playoff-Spiel pro Tag sowie die kompletten Conference Finals und natürlich auch alle Partien der NBA Finals.

Im US-Sport gibt es zusätzlich die NFL mit den laufenden Playoffs und auch die MLB, darüber hinaus gibt es zahlreiche Spiele der Fußball-Bundesliga, anderen internationalen Topligen sowie fast alle Spiele der UEFA Champions League. Das alles kann im Abo für 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro im Jahr erworben werden. Das Monats-Abo kann jederzeit zum Monatsende gekündigt werden. Hier könnt ihr euch das DAZN-Abo eurer Wahl sichern.

Alternativ kann auch der NBA League Pass gebucht werden. Mit diesem könnt ihr alle Spiele einzeln in englischer Sprache verfolgen und zusätzlich den Broadcast-Feed (Heim oder Auswärts) wählen. Im Moment kann der League Pass für 199,99 Euro für die Saison erworben werden.