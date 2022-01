NBA: Laute Buhrufe für die New York Knicks bei Pleite gegen New Orleans Pelicans

Die New York Knicks haben gegen die New Orleans Pelicans eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Es hagelt Buh-Rufe, vor allem Julius Randle steckt weiter in der Formkrise.

New York Knicks (22-24) - New Orleans Pelicans (17-28) 91:102 (BOXSCORE)

Wenn es in New York nicht schon ungemütlich ist, es wurde gegen die Pelicans noch ein wenig ungemütlicher. Laute Buhrufe waren im dritten Viertel im Madison Square Garden zu vernehmen, man wollte es den Fans ob des katastrophalen Abschnitts der Knicks auch nicht verdenken. Mit 15:35 gaben die Knicks diese zwölf Minuten her und lagen zu diesem Zeitpunkt bereits mit 24 Punkten zurück.

Es war die alte Geschichte, die Starter der Knicks enttäuschten auf ganzer Linie. Die Offense stagnierte und machte es New Orleans mehr als leicht. In Halbzeit eins hatten Freiwürfe, Offensiv-Rebounds und schwaches Shooting der Pelicans (2/13 3FG) die Knicks im Spiel gehalten (42:46), danach ging es aber schnell bergab.

Devonte' Graham erzielte 12 seiner 15 Zähler im dritten Abschnitt, insgesamt trafen die Gäste sechs von neun Triples in diesen zwölf Minuten. Topscorer der Pels war Jonas Valanciunas (18, 10 Rebounds), Brandon Ingram (15) kam wegen einer Knöchelverletzung im vierten Viertel nicht mehr zum Einsatz Zu gefallen wussten zudem Josh Hart (17) und Backup-Guard Jose Alvarado (13, 6/9).

Die Reservisten der Knicks um Immanuel Quickley (14), Alec Burks (13) und Quentin Grimes (13) bäumten sich im Schlussviertel noch einmal auf, näher als 9 Zähler kamen die Knicks aber nicht mehr heran. Mitchell Robinson (17, 15 Rebounds) war der einzige Starter, der in den letzten zwölf Minuten spielen durfte. Julius Randle (4, 1/9, 7 Rebounds, 6 Assists) war erneut erschreckend schwach.

