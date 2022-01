NBA: Rookie rettet Brooklyn nach Verlängerung! Nets beenden schwarze Heimserie gegen San Antonio Spurs

Die Brooklyn Nets haben mit einem Zittersieg ihre schwarze Heimserie beendet. Gegen die San Antonio Spurs brauchte es beim 121:119-Erfolg sogar eine Verlängerung, weil die Nets im vierten Viertel plötzlich einbrachen. Cam Thomas wurde zum Mann des Spiels.

Brooklyn Nets (25-13) - San Antonio Spurs (15-24) 121:119 OT (BOXSCORE)

Kyrie Irving durfte aufgrund seines Impf-Statuses erneut nicht mitwirken und das war den Nets in einigen Phasen des Spiels auch anzumerken. 22 Ballverluste waren ein neuer Tiefstwert für das Team von Head Coach Steve Nash, vor allem in den letzten vier Minuten des vierten Viertels ging gar nichts mehr, sodass San Antonio die Partie in die Verlängerung schicken konnte.

Dort hatten dann die Nets endgültig das letzte Wort und es war keiner der großen Namen, welcher dieses Spiel entschied. Rookie Cam Thomas versenkte 1,4 Sekunden vor Schluss einen Floater über Josh Primo zur Führung, nachdem Kevin Durant aus dem Double Team den Ball abgeben musste. Im Gegenzug blockte James Harden mit der Sirene den möglichen Gamewinner von Lonnie Walker. So konnten die Nets nach fünf Heimniederlagen in Folge endlich mal wieder einen Sieg einfahren.

Die besten Scorer der Nets waren Kevin Durant (28, 11/21 FG) und James Harden (26, 9/18 FG, 12 Assists), beide konnten in der Crunchtime aber nicht wie gewohnt übernehmen. Stattdessen waren es Rollenspieler wie Thomas, Rookie-Kollege Day'Ron Sharpe (7, 5 Offensiv-Rebounds) oder Nic Claxton (16, 14 Rebounds), welche wichtige Plays lieferten.

Brooklyn Nets mit erstem Sieg nach fünf Heimpleiten

San Antonio, welches unter anderem auf Keldon Johnson, Derrick White, Doug McDermott oder auch Devin Vassell verzichten musste, entpuppte sich als unangenehmer Gegner und glich 40 Sekunden vor Ende des vierten Viertels durch Dreier von Walker und Primo völlig überraschend wieder aus, auch in der Verlängerung hatten die Texaner Chancen auf den Sieg, ließen diese aber ungenutzt.

Die Spurs verloren das Spiel letztlich im zweiten Viertel, als sie in den letzten 7:30 Minuten des Abschnitts gerade einmal 6 Zähler auf die Anzeigetafel brachten und auf der Gegenseite 21 Punkte zuließen. Brooklyn war schnell im Bonus und nutzte dies clever zu einer zweistelligen Führung aus, von welcher sie bis zum Ende zehrten.

Zunächst hatten die Gäste gut begonnen, da der Backcourt um Dejounte Murray (19, 9 Rebounds, 12 Assists) und Walker (25) gut harmonierte und die ersten 19 Zähler der Spurs erzielte. Produktion bekamen die Spurs auch vom guten Jakob Pöltl (11, 5/10 FG, 12 Rebounds, 3 Steals, 2 Blocks) sowie den Bankspielern Bryn Forbes (18) und Jock Landale (10).

Für Brooklyn geht es nun bereits morgen weiter - und zwar an der anderen Küste in Portland, wenn die Nets kurzfristig für ein Nachholspiel antreten.