NBA News: Warriors-Coach Steve Kerr wird Nachfolger von Gregg Popovich bei Team USA

USA Basketball hat wohl einen Nachfolger für Head Coach Gregg Popovich gefunden. Bei der WM 2023 wird nach Medienberichten Warriors-Coach Steve Kerr als Verantwortlicher an der Seitenlinie stehen.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach wird ein baldiges Statement von USA Basketball erwartet. Es ist die erste große Entscheidung des neuen Leiters des Basketball-Programms der USA, Grant Hill. Der Hall of Famer hatte nach den Olympischen Spielen in Tokio den Job von Jerry Colangelo übernommen, welcher nach vier Goldmedaillen in Serie in den Ruhestand ging.

Kerr war bereits bei der WM 2019 in China und Olympia 2020 in Tokio als Assistant Coach Teil des Teams von Popovich und wird nun für Team USA bei der Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien, Japan und auf den Philippinen sowie bei Olympia 2024 in Paris die Verantwortung tragen.

Auch die Assistenten von Kerr sollen bereits feststehen, es handelt sich dabei um Monty Williams (Phoenix Suns), Erik Spoelstra (Miami Heat) sowie Mark Few (Gonzaga/NCAA). Williams war bereits 2016 als Assistant Coach von Mike Krzyzewski Teil von USA Basketball.

Der 56-jährige Kerr zählt zu den erfolgreichsten Coaches in der jüngeren NBA-Geschichte und führte die Warriors seit 2014 zu drei Meisterschaften sowie zwei weiteren Finals-Teilnahmen. Auch Spoelstra gewann mit den Miami Heat zwei Ringe und erreichte auch 2020 die Finals. Few coacht Gonzaga bereits seit 1999 und machte aus dem Mid-Major-College ein echtes Powerhouse in der NCAA, wartet mit den Bulldogs aber weiter auf den ersten Titel.