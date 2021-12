NBA Trade-Gerüchte: Golden State Warriors wollen James Wiseman nicht abgeben

Die Golden State Warriors denken offenbar nicht an einen Trade des früheren Nr.2-Picks James Wiseman. Bei den Houston Rockets hört man sich dagegen Angebote für Christian Wood an.

Trade-Gerüchte: Warriors wollen James Wiseman nicht abgeben

Mit James Wiseman haben die Warriors für den Trade-Markt noch ein Ass im Ärmel, doch der frühere Nr.2-Pick soll nach Informationen von Tim Kawakami (The Athletic) nicht zur Disposition stehen. Der Center kam aufgrund einer Meniskus-OP in dieser Spielzeit noch gar nicht zum Einsatz und soll frühestens im Januar sein Comeback geben.

Dennoch sehen die Warriors laut Kawakami keinen Handlungsbedarf und glauben, dass der Kader in dieser Form gut genug ist, um ein Contender zu sein. Die Warriors sehen in Wiseman angeblich weiterhin einen kommenden Star, für die Zukunft, jegliche Produktion in dieser Saison sei als Bonus anzusehen.

In seiner Rookie-Saison hatte der Big Man noch einen schweren Stand, in 39 Spielen (27 Starts) legte Wiseman 11,5 Punkte und 5,8 Rebounds im Schnitt auf. Ein anderer Grund, um Wiseman zu halten, sind die Finanzen. Golden State muss alleine in dieser Saison eine Rekordsumme von 180 Millionen Dollar zahlen, die komplette Gehaltsrechnung beläuft sich im Moment auf über 300 MIllionen. Wiseman ist deswegen mit seinem Rookie Contract wertvoll, in dieser Saison kassiert der Big "nur" 9,6 Millionen.

Trade-Gerüchte: Rockets hören sich Angebote für Christian Wood an

Die Rockets sind im Moment das heißeste Team der NBA und das obwohl sich die Texaner im Rebuild befinden. Das neue Team soll um Nr.2-Pick Jalen Green, Rookie Alperen Sengün und Kevin Porter Jr. aufgebaut werden, der beste Spieler des Teams ist aber Christian Wood, der nach seiner Versetzung auf die Center-Position aufblüht.

Der 26-Jährige hat in Houston noch einen Vertrag bis 2023 und kassiert bis dahin noch 13,7 und 14,3 Millionen Dollar. Laut Tim MacMahon (ESPN) suchen die Rockets keinen Trade für den Big, hören sich aber Angebote an.

Wood unterschrieb 2020 in Houston und legt in dieser Saison durchschnittlich 16,3 Punkte, 11,3 Rebounds und 1,2 Blocks bei Quoten von 45,8 Prozent aus dem Feld und 35,7 Prozent von der Dreierlinie auf.