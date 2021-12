NBA News: New York Knicks offenbar an Trade für Rockets-Guard Eric Gordon interessiert

Die Knicks haben offenbar ein Auge auf Eric Gordon geworfen, der Veteran der Houston Rockets ist aber wohl nicht der einzige Name auf der Wunschliste der New Yorker. Houston nimmt derweil einen Youngster fest unter Vertrag.

Wie Marc Berman von der New York Post berichtet, planen die Knicks nach ihrem enttäuschenden Saisonstart (13-16, Platz 12 im Osten) vor der Trade Deadline ihren Kader zu verstärken. Ziel soll es sein, die Playoff-Ränge anzugreifen. Dafür haben die Knicks angeblich eine "lange Liste" mit potenziellen Trade-Zielen zusammengestellt.

Darunter offenbar auch Gordon, der im Rockets-Trikot zuletzt starke Leistungen zeigte und in den langfristigen Planungen in Texas keine Rolle spielt. Knicks-Guard Derrick Rose soll innerhalb der Organisation schon länger für seinen ehemaligen AAU-Teamkollegen geworben haben.

Gordon legt in der aktuellen Spielzeit im Schnitt 14,7 Punkte und 3,1 Assists auf bei starken Quoten von 47,7 Prozent aus dem Feld und 43,4 Prozent von Downtown. In der vorherigen Woche kam er in fünf Spielen sogar auf 22,8 Punkte pro Partie.

In 2021/22 verdient der Guard 18,2 Millionen Dollar, sein Vertrag geht noch bis 2024, das letzte Jahr ist allerdings nicht garantiert. Am Christmas Day feiert er seinen 33. Geburtstag, entsprechend gilt er als logische Trade-Option der Rockets, die ihren Fokus auf den Rebuild und damit junge Spieler setzen. Neben Gordon könnten auch Daniel Theis oder John Wall die Franchise vor der Trade Deadline noch verlassen.

Dazu passt auch die Entscheidung der Texaner, Danuel House (28) zu entlassen, um einen Kaderplatz für Garrison Mathews zu schaffen. Der Guard feierte zuletzt seinen Durchbruch in Houston und wurde nun von seinem Two-Way-Vertrag auf einen Standardvertrag (vier Jahre, 8 Mio. Dollar) befördert. Dafür erhält laut ESPN Trevelin Queen einen Two-Way-Vertrag.