NBA News: Mehrere Teams an Trade für Knicks-Guard Kemba Walker interessiert?

Die New York Knicks haben Kemba Walker aus der Rotation geschmissen, das ruft offenbar mehrere Konkurrenten auf den Plan. Offenbar soll es Interessenten an einem potenziellen Trade für den Point Guard geben.

Jordan Schultz vom "Pull Up Podcast" will erfahren haben, dass sich bereits drei Teams bei den Knicks nach einem potenziellen Trade für Walker erkundigt haben sollen. Um welche Teams es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Laut Schultz ist allerdings unklar, ob die Knicks den Veteranen überhaupt abgeben möchten. Dafür spricht aber ein Bericht von Bleacher Report. Demnach gehen anonyme Ligaquellen davon aus, dass New York einem Trade nicht abgeneigt sei.

Knicks-Coach Tom Thibodeau hatte am Montag verkündet, dass Walker künftig nicht mehr für die Knicks starten und gar komplett aus der Rotation herausgenommen wird. Der 31-Jährige hatte erst im Sommer in seiner Heimatstadt New York unterschrieben, zeigte in den vergangenen Wochen aber höchstens durchwachsene Leistungen.

Über die komplette Spielzeit legte der Point Guard 11,7 Punkte, 3,1 Assists und 2,6 Rebounds auf - jeweils Karriere-Tiefstwerte - und traf nur 42,9 Prozent seiner Feldwurfversuche (immerhin 41,3 Prozent von Downtown). Die Starting Five der Knicks mit Walker war nach Net-Rating eins der schlechtesten Lineups der kompletten Liga (-15,7).

In den vergangenen Jahren hatte Walker immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen, vor allem defensiv ist er anfällig. Sollten die Knicks ihn wirklich traden wollen, kann dies frühestens ab dem 15. Dezember geschehen. Dann dürfen auch die Spieler in Trades involviert werden, die im Sommer einen neuen Vertrag unterzeichnet hatten.

Walker steht für zwei Jahre und 18 Millionen Dollar unter Vertrag, laut Bleacher Report könnten die Knicks angeblich ein Auge auf Rockets-Guard John Wall geworfen haben. Der 31-Jährige spielt in Houston ebenfalls keine Rolle in den Zukunftsplänen, verdient allerdings in dieser Saison 44,3 Mio. Dollar und besitzt eine Spieleroption in Höhe von 47,4 Mio. für die Saison 2022/23.