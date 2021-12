NBA News: LeBron James muss ins Corona-Protokoll - Lakers-Star wird wohl mehrere Spiele verpassen

LeBron James ist in das Corona-Protokoll der NBA aufgenommen worden und wird den Los Angeles Lakers vorerst fehlen. Das teilte die Franchise am Dienstag offiziell mit.

Nach Informationen von ESPN gehe das Team davon aus, dass James mehrere Spiele verpassen wird. Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, wird der 36-Jährige mindestens zehn Tage ausfallen, sofern er nicht zwei negative Testergebnisse vorweisen kann.

Laut NBA-Regularien müssen nur Spieler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, mindestens 10 Tage pausieren. Ob James wirklich positiv getestet wurde, ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Damit fehlt James in der Nacht auf Mittwoch beim Duell mit den Sacramento Kings. Sollte er wirklich die kompletten, vorgeschriebenen zehn Tage pausieren müssen, dann würde er auch die Partien gegen die Clippers, Celtics, Grizzlies und Thunder verpassen.

Der Lakers-Star hat bereits in elf der 22 Spiele in der laufenden Saison zuschauen müssen aufgrund von Verletzungen und einer Sperre. Los Angeles steht bei einer Bilanz von 7 Siegen und 4 Niederlagen mit James und 4-7 ohne den Forward. Im Schnitt legt LeBron in der laufenden Spielzeit 25,8 Punkte, 6,8 Assists und 5,2 Rebounds bei 48,4 Prozent aus dem Feld und 34,4 Prozent von Downtown auf.

Vor dem Saisonstart hatte James bestätigt, dass er gegen das Coronavirus geimpft sei: "Ich weiß, ich war anfangs sehr skeptisch. Aber nachdem ich mich informiert habe, wusste ich, dass es das Beste nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und meine Freunde ist. Deshalb habe ich mich dafür entschieden."