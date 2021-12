NBA-News: Massenquarantäne bei Brooklyn Nets - auch Bucks und Lakers getroffen

Nachdem bei den Chicago Bulls die ersten Spiele der NBA-Saison verschoben werden mussten, wurde es auch bei den Brooklyn Nets sehr knapp. Bei den Milwaukee Bucks fällt vor allem der Ausfall eines Spielers ins Gewicht.

Paul Millsap war bereits Montag in den Gesundheitsprotokollen der Liga, das gleiche Schicksal erwartete am Dienstag auch James Harden, Bruce Brown, LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Jevon Carter und James Johnson. Die Nets konnten zum Heimspiel gegen die Toronto Raptors nur mit acht Spielern antreten, bei einem weiteren Ausfall wäre es nicht zum Tip-Off gekommen.

Während Kevin Durant den Nets erhalten blieb, muss ein anderes Top-Team im Osten mehrere Spiele ohne ihren besten Spieler antreten. Giannis Antetokounmpo und Wes Matthews von den Bucks wurden ebenfalls in die Gesundheitsprotokolle aufgenommen.

Nach einem positiven Test wurde bei den Los Angeles Lakers vorsichtshalber das Training abgesagt. Der positiv getestete Spieler war Talen Horton-Tucker, wie das Team später mitteilte.

Die Anzahl der Infektionsfällen und engen Kontaktpersonen in der NBA sind in den vergangenen Wochen schnell in die Höhe gegangen. Am Montag verkündete die Liga die ersten zwei Spielverlegungen der Saison, die Chicago Bulls werden frühestens wieder am Sonntag spielen.