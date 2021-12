NBA News: Los Angeles Lakers und Isaiah Thomas gehen getrennte Wege - nächster Guard im Corona-Protokoll

Das Lakers-Kapitel ist für Isaiah Thomas bereits wieder vorbei. Der Point Guard erhält nach Ablauf seines ersten Zehntagesvertrags kein neues Angebot der Traditionsfranchise und ist damit wieder Free Agent. Das vorzeitige Ende seines NBA-Comebacks muss dies aber nicht bedeuten.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, haben sich die Lakers dagegen entschieden, dem 32-Jährigen einen zweiten Zehntagesvertrag anzubieten. Sein erster Zehntagesvertrag lief am Sonntag aus.

Eine langfristige Anstellung beim Team von LeBron James war für Thomas aufgrund der Vertragsstrukturen bei den Lakers ohnehin nicht realistisch. Nun bekommt der ehemalige MVP-Kandidat die Chance, sich bei einem anderen Team zu bewerben. Laut Shams sollen mehrere, bisher noch unbekannte Teams an dem Point Guard interessiert sein.

Nachdem eine schwere Hüftverletzung ihn zeitweise aus der Liga gedrängt hatte, arbeitete Thomas schon lange an einem Comeback. Über einen starken Auftritt in der G-League empfahl er sich für eine neue Chance bei den Lakers, die auch aufgrund der in der kompletten Liga grassierenden Corona-Welle möglich gemacht wurde.

Seine Chance nutzte er unter anderem mit 19 Punkten gegen die Timberwolves. Über vier Spiele legte er im Schnitt 9,3 Punkte und 1,5 Assists in 25,3 Minuten Einsatzzeit auf bei allerdings nur 30,8 Prozent aus dem Feld und 22,7 Prozent von Downtown.

Derweil mussten die Lakers einen weiteren Spieler ins Gesundheitsprotokoll der NBA verabschieden. Point Guard Rajon Rondo wurde am Sonntag ins Corona-Protokoll der Liga aufgenommen. Damit stehen nun wieder vier Spieler (Rondo, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Austin Reaves) sowie Head Coach Frank Vogel Corona-bedingt derzeit nicht zur Verfügung. Malik Monk oder Dwight Howard hatten sich dagegen erst vor kurzem aus dem Gesundheitsprotokoll zurückgemeldet.

