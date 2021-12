NBA News: LeBron James äußert sich zu Trade-Gerüchten um die Los Angeles Lakers

LeBron James hat sich zu Trade-Gerüchten um die Los Angeles Lakers geäußert und dabei erklärt, dass er ein großer Fan des derzeitigen Teams sei.

"Nein, habe ich nicht", antwortete James auf die Frage, ob er schon genug vom Team gesehen habe, um über mögliche Veränderungen des Kaders zu sprechen: "Es ist unmöglich, für mich zu sagen: 'Okay, wann sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir etwas ändern müssen?'", sagte James.

"Ich glaube sowieso nicht, dass wir etwas verändern müssen. Ich liebe jeden Typen in der Kabine und ich glaube an unsere Stärke, wenn wir endlich gemeinsam genügend Spiele und Minuten bekommen", sagte James, der in dieser Saison verletzungs- und coronabedingt in nur 13 von möglichen 25 Spielen auf dem Platz stand.

Neben James verpassten auch Talen Horton-Tucker, Kent Bazemore, Wayne Ellington, Rajon Rondo und Rookie Austin Reaves in dieser Saison einige Spiele.

LeBron James: "Freue mich auf den Weg"

"Ich kann noch nicht einmal sagen, wie ich mich fühle, weil ich gerade mal die Hälfte der Spiele absolviert habe", erklärte James und stärkte den Verantwortlichen den Rücken: "Mir gefällt es, was Rob Pelinka (GM), Coach (Frank Vogel) und das Front Office gemacht haben, um das Team so zusammenzustellen und ich freue mich auf den Weg, der vor uns liegt."

Zuletzt hatte James seinen in der Kritik stehenden Coach bereits verteidigt. Nun sprang auch Präsidentin Jeanie Buss ihm zur Seite. "Wir stehen als Organisation zusammen und ich werde keine Urteile fällen, bis wir nicht bei 100 Prozent sind", erklärte sie.

Nach knapp einem Drittel der Saison stehen die Lakers bei einer Bilanz von 13-12 und belegen damit Platz sechs im Westen. Zudem erwartet das Team aus L.A. noch einer der schwersten verbleibenden Spielpläne der Liga.