NBA News: Kemba Walker spricht über Rauswurf aus Rotation bei New York Knicks

Kemba Walker wurde bei den New York Knicks erst kürzlich aus der Rotation geworfen. Es ist völlig unklar, ob der Point Guard sich noch einmal zurückkämpfen kann. Walker selbst äußerte sich nun erstmals zu der Situation in seiner Heimatstadt.

"Ich würde sehr gerne auf dem Feld stehen", gab Walker nach einer Trainingseinheit am Montag an. "So etwas wie gerade ist mir in meiner Karriere noch nie passiert, aber ich habe Respekt für Coach Thibs und seine Entscheidung", sagte der Point Guard weiter. "Es war vielleicht keine leichte Entscheidung, aber er hat sie getroffen und ich muss nun damit leben."

Walker startete die ersten 18 Spiele der Saison für die Knicks, in den vergangenen vier Partien kam der Spielmacher aber nicht mehr zum Einsatz. Walker wechselte vor der Spielzeit von den Oklahoma City Thunder in seine Heimatstadt New York und unterschrieb bei den Knicks für zwei Jahre und insgesamt 18 Millionen Dollar.

Der viermalige All-Star will sich nun aber trotzdem weiter professionell verhalten und das Team unterstützen. "Bei mir ging es immer um das Team. Wenn der Coach meint, dass diese Maßnahme dem Team hilft, dann ist das eben so. Meine Mitspieler sollen nur wissen, dass ich immer für sie da bin."

Zu Fragen zu seiner weiteren Zukunft in New York oder an einer anderen Stelle wollte sich Walker dagegen nicht äußern. "Ich könnte wütend sein, aber wir haben hier junge Spieler, die zu mir aufschauen. (...) Ich hoffe, dass ich ihnen in dieser Situation ein Vorbild sein kann."

Nach zwei verletzungsgeplagten Spielzeiten bei den Boston Celtics wollte Walker in New York seine Karriere wieder anschieben. Die Realität ist aber eine andere. Durchschnittlich 11,7 Punkte in 24,5 Minuten Einsatzzeit sind beides Karriere-Tiefstwerte für Walker.