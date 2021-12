NBA News: Isaiah Hartenstein dunkt über LeBron James und bekommt Lob von Mitspielern

Die L.A. Clippers haben das erste Stadtduell der Saison gegen die Los Angeles Lakers für sich entschieden, unter anderem auch dank Isaiah Hartenstein, der im Schlussabschnitt selbst LeBron James einige Male alt aussehen ließ. Die Lakers probieren es derweil weiter mit LeBron als Center.

Der Deutsche kam in 16 Minuten auf 11 Punkte (5/7 FG), 7 davon erzielte der Nationalspieler im Schlussviertel, als die Lakers ihre kleine Aufstellung mit LeBron James als Center präsentierten. Alle seine 7 Zähler in diesen Minuten erzielte der 23-Jährige gegen den Megastar der Lakers, darunter auch ein mächtiger Slam, als er LeBron auf dem falschen Fuß erwischte.

"Isaiah spielt eine tolle Saison für uns", lobte auch Clippers-Guard Luke Kennard, mit dem Hartenstein die meiste Zeit auf dem Feld verbringt. "Er bleibt immer positiv und spielt immer hart - egal wie es steht."

Hartenstein selbst gab das Lob derweil an Point Guard Eric Bledsoe weiter. "Er hat mir das Leben leicht gemacht. Im zweiten Viertel kam er zu mir und sagte, was er sieht. Das hat geholfen und später sind wir dann mehr Pick'n'Roll gelaufen." Das war das richtige Mittel gegen die poröse Defense der Lakers, vor allem James wirkte mehrfach desinteressiert in der Verteidigung und erlaubte Hartenstein leichte Abschlüsse.

Los Angeles Lakers experimentieren mit LeBron als Center

James selbst gab dies auch unumwunden zu. "Ich habe in der Verteidigung als Center richtig schlecht gespielt", erklärte der 36-Jährige nach der Partie. Es war nicht das erste Mal, dass LeBron über Strecken die Fünf bekleidete, für James könnte diese Variante durchaus funktionieren. Dafür müsse er selbst aber als letzter Mann mehr kommunizieren.

Gegen die Clippers und Hartenstein funktionierte das nur teilweise, in neun Minuten mit LeBron als Center erzielten die Lakers genau einen Punkt mehr als der Gegner. Auch die Minuten mit Anthony Davis (+6 in 18 Minuten) oder Dwight Howard (+4 in 3 Minuten) wurden positiv gestaltet, nur die Phasen mit Davis UND Howard wurden mehr als deutlich verloren (-15 in 18 Minuten).

Die Lakers haben nun erst einmal ein paar Tage Pause, erst in der Nacht auf Mittwoch geht es gegen die Boston Celtics weiter. Die Clippers müssen einen Tag zuvor wieder in Portland ran, bevor sie selbst die Celtics im Staples Center empfangen.