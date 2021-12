NBA News, Golden State Warriors: Klay Thompson gibt wohl erst nach Weihnachten sein Comeback

Das erhoffte Comeback von Klay Thompson pünktlich zum Christmas Day findet offenbar nicht statt. Der Shooting Guard der Golden State Warriors wird wohl erst nach Weihnachten auf das Parkett zurückkehren.

Das berichten Shams Charania und Anthony Slater von The Athletic. Demnach plane Golden State nicht, Thompson bereits am 20. oder 23. Dezember in den Heimspielen gegen die Kings und Grizzlies einzusetzen. Auch ein Comeback am Christmas Day beim Top-Spiel gegen die Phoenix Suns sei keine Option.

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder spekuliert, der 31-Jährige peile ein Comeback rund um Weihnachten, womöglich sogar im Rahmen der Christmas Games an. Laut The Athletic gilt nun aber der 28. Dezember (vs. Nuggets) als frühestmöglicher Zeitpunkt für die Rückkehr des Shooting Guards.

In den kommenden Wochen bis zu seinem offiziellen Comeback müsse Thompson noch seine Kondition auf Wettbewerbs-Niveau bringen, heißt es in dem Bericht. Zuletzt hatte er beim G-League-Team der Dubs, den Santa Cruz Warriors, mittrainiert, um in Form zu kommen. Dort versenkte er in einem Trainingsspiel direkt einen Gamewinner von der Dreierlinie.

Thompson stand zuletzt in den Finals 2019 auf einem NBA-Parkett. Nach einem Kreuzbandriss verpasste er die komplette Saison 2019/20, kurz vor seinem Comeback riss er sich auch noch die Achillessehne, was erneut ein Jahr Pause nach sich zog. In seiner letzten fitten Saison legte er im Schnitt 21,5 Punkte bei 40,2 Prozent Dreierquote auf.

Die Warriors wollen das Comeback des zweiten Splash Brothers neben Franchise-Star Stephen Curry nicht überstürzen. Dazu gibt es ohnehin keinen Grund, Golden State steht auch ohne den fünfmaligen All-Star mit einer Bilanz von 23 Siegen zu fünf Niederlagen auf dem ersten Platz in der Western Conference.