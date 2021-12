NBA Gerüchte: Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks? Mavs-Besitzer Mark Cuban dementiert

Mavs-Besitzer Mark Cuban hat Gerüchte dementiert, nach denen Dallas mit den Brooklyn Nets in Kontakt getreten sei, um über einen potenziellen Trade für Kyrie Irving zu sprechen. Entsprechende Spekulationen hatten sich zuvor verbreitet.

Nach Informationen von Ian Begley (SNY.tv) soll Dallas zu einer Gruppe von Teams gehören, die sich bei den Nets nach der Verfügbarkeit von Irving erkundigt haben sollen. Wie weit die Gespräche gegangen sind, sei unklar, so Begley. Allerdings sei dabei der Name Kristaps Porzingis als potenzieller Gegenwert gefallen.

Diese Spekulationen verwies Mavs-Besitzer Cuban aber wenige Stunden später ins Reich der Fabeln. Entgegen der Berichte habe es keinerlei Trade-Gespräche mit den Nets um Irving gegeben, so Cuban gegenüber Marc Stein (Substack).

In der Vergangenheit hat Cuban immer wieder Trade-Gerüchte um Mavs-Big Porzingis zurückgewiesen, er sehe den Letten als Teil der Zukunft an der Seite von Luka Doncic. Der 26-Jährige hat in der aktuellen Spielzeit aufgrund von mehreren Verletzungen bereits sieben Spiele verpasst. In 20 Einsätzen legte er im Schnitt 19,5 Punkte und 7,9 Rebounds bei 45,0 Prozent aus dem Feld und 29,7 Prozent von Downtown auf.

Nets-Guard Irving hat derweil noch kein Spiel in der laufenden Saison absolviert. Grund ist seine Weigerung, sich impfen zu lassen. Aufgrund einer lokalen Verordnung in New York City dürfen ungeimpfte Personen nicht an Indoor-Events teilnehmen, die Nets entschieden sich jedoch dagegen, Irving als "Teilzeit-Spieler" nur an Auswärtsspielen teilnehmen zu lassen und suspendierten den 29-Jährigen.

Anschließend kursierten immer wieder Gerüchte, die Nets könnten einem Trade des siebenmaligen All-Stars offen gegenüberstehen. Anfang der Woche hieß es bei The Athletic dagegen, es herrsche neuer Optimismus, dass Irving im Laufe der Saison für die Nets auf das Parkett zurückkehren könne.