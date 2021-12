NBA News - Brooklyn Nets: "Neuer Optimismus" bezüglich Rückkehr von Kyrie Irving

Bei den Brooklyn Nets herrsche offenbar "neuer Optimismus", dass Point Guard Kyrie Irving doch noch im Laufe der Saison auf das Parkett zurückkehren könnte. Da sich Irving bislang weigert, sich impfen zu lassen und er deshalb nicht an den Heimspielen der Nets teilnehmen darf, wurde er kurz vor Saisonstart von den Nets suspendiert.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, hoffen Spieler und Coaches der Nets gleichermaßen auf eine Rückkehr von Irving. Dieser stand wohl in den vergangenen Wochen wieder vermehrt in Kontakt mit Franchise-Star und seinem guten Freund Kevin Durant, die beiden hätten sich über Irvings Fit im Team, die bisherigen Spiele und das Leben allgemein ausgetauscht.

Offenbar herrsche zwischen den beiden Stars neuer "Enthusiasmus", wie Charania berichtet. Derzeit sei aber unklar, ob Irvings potenzielle Rückkehr in dieser Saison dadurch zustande komme, dass er sich impfen lässt. Möglich sei auch, dass die Nets dem 29-Jährigen die Tür öffnen, an Auswärtsspielen teilzunehmen.

Lokale Verordnungen in New York City verbieten es ungeimpften Personen, an Indoor-Events teilzunehmen, also auch an Basketball-Spielen. Die Stadt plane aktuell nicht, diese Verordnung in naher Zukunft aufzuheben, so Charania. In den meisten anderen Märkten dürfte Irving aber auch ohne eine Impfung gegen das Coronavirus auflaufen.

Mitte Oktober hatte die Franchise dennoch vermeldet, dass Irving bis auf weiteres von allen Teamaktivitäten ausgeschlossen wird, solange er nicht geimpft ist. "Kyrie hat eine persönliche Entscheidung getroffen. Wir respektieren sein individuelles Recht auf diese Entscheidung. Derzeit schränkt diese Entscheidung seine Fähigkeit ein, ein Vollzeitmitglied des Teams zu sein. Wir werden keinem Mitglied unseres Teams erlauben, mit Teilzeitverfügbarkeit teilzunehmen", lautete die Begründung von GM Sean Marks.

Auch ohne ihren Starting Point Guard stehen die Nets derzeit auf dem ersten Platz in der Eastern Conference. Da James Harden zum Saisonstart allerdings mit Problemen zu kämpfen hatte und auch der Supporting Cast nicht vollends eingeschlagen hat, hat Brooklyn die Bilanz von 19 Siegen und 8 Niederlagen in erster Linie einem überragenden Durant zu verdanken.

Der 33-Jährige legt in der aktuellen Saison im Schnitt 29,4 Punkte, 7,6 Rebounds und 5,6 Assists bei 52,9 Prozent aus dem Feld und 38,3 Prozent von Downtown auf. Irving kam in der vergangenen Spielzeit auf 26,9 Punkte und 6 Assists, zusätzlich wurde er zum All-Star und ins All-NBA Third Team gewählt.