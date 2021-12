NBA News - Egoismus-Vorwürfe: Celtics-Star Jayson Tatum reagiert

Jayson Tatum von den Boston Celtics stand in den vergangenen Wochen wegen seiner Spielweise immer wieder in der Kritik. Dem 23-Jährigen wurde Egoismus vorgeworfen, der Celtics-Forward kann darüber aber nur lachen.

In einem Interview mit Jay King von The Athletic adressierte Tatum nun die Egoismus-Vorwürfe, die vor einigen Tagen durch ein Feature von Tim Bontemps (ESPN) befeuert wurden. Dort hatte sich ein Assistant Coach aus der Eastern Conference recht deutlich zu Tatum geäußert und kein gutes Haar am All-Star gelassen.

"Bei Jayson Tatum geht es nur um Jayson Tatum", wurde der anonyme Coach zitiert. "Ich glaube nicht, dass es ihm im Moment ums Gewinnen geht - und wenn, dann unter seinen Bedingungen. Er will nicht 15 Punkte machen und gewinnen, er will 39 scoren und gewinnen."

Tatum selbst konnte darüber nur lachen. "Ich weiß, dass das nicht stimmt", sagte der 23-Jährige. "Ich kenne meine Mitspieler, meine Coaches. Jeder, der mit mir Zeit verbringt, weiß, dass ich alles nur nicht egoistisch bin." Selbst Tatums früherer Coach und jetziger Celtics-Präsident Brad Stevens kommentierte die Aussagen und nannte sie bei einer lokalen Radio-Show "absolut lächerlich."

Celtics-Präsident Stevens stellt sich hinter Tatum

"Dieser Assistant Coach bleibt anonym, weil er Jayson einfach nicht kennt. Jayson würde dessen Team für den Rest seiner Karriere immer wieder vernichten", führte Stevens weiter aus und betonte noch einmal, dass er mehr als glücklich sei, dass Tatum für die kommende Jahre für die Celtics spielen werde.

Für Tatum hat sich die Sache inzwischen erledigt, der Forward freute sich aber auch über die Unterstützung von Stevens. "So sind die Zeiten, in denen wir leben. Die Leute verstecken sich und sagen Dinge, die sie mir niemals ins Gesicht sagen würden. Wenn man aber in einer Position ist, wie ich es bin, dann haben die Leute eben viel über dich zu sagen."

Die Tatum-Diskussion kam früh in der Saison auf, als Marcus Smart Tatum und auch Jaylen Brown nach einer Niederlage gegen die Chicago Bulls öffentlich dafür kritisierte, dass diese zu sehr ihren eigenen Wurf suchen würden. Das Thema sei mittlerweile aber innerhalb des Teams erledigt. Über die Saison legt Tatum 25,2 Punkte, 8,8 Rebounds und 3,7 Assists bei 40,6 Prozent Wurfquote aus dem Feld auf.