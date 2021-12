NBA News - Dennis Schröder über Zeit bei den Los Angeles Lakers: "Es war eine Ehre"

Dennis Schröder hat sich zu seiner Zeit bei den Los Angeles Lakers geäußert und dabei von den zwei Superstars des Teams geschwärmt. Gleichzeitig erklärte er auch seine Entscheidung, eine Verlängerung in L.A. auszuschlagen.

"Es war eine Ehre, mit AD (Anthony Davis, Anm. d. Red.) und LeBron (James) zu spielen", sagte Schröder gegenüber MassLive. "Einfach nur zu sehen, wie sie jeden Tag arbeiten und was für Dinge sie auf und abseits des Court tun, war unglaublich. Ich bin dankbar, dass ich das miterleben durfte, aber es hat für mich persönlich einfach nicht gepasst."

Dies sei auch der Grund gewesen, warum Schröder eine vorzeitige Verlängerung der Lakers über vier Jahre und 84 Millionen Dollar während der Saison ausgeschlagen habe. "Die Art, wie ich gespielt habe, war nicht die Art, wie ich sonst in meiner Karriere gespielt habe, weshalb ich schauen wollte, in welche Richtung sich das entwickelt. Das ist auch der Grund, warum ich nicht mal mit den Verantwortlichen gesprochen und stattdessen gesagt habe: 'Hört zu, wir können nach der Saison über den Vertrag reden, jetzt möchte ich mich nur auf die Saison konzentrieren'", erklärte der Deutsche.

Im Sommer unterschrieb er dann einen Einjahresvertrag bei den Boston Celtics (5,9 Millionen) und bereut diesen Schritt bisher keine Sekunde. "In meiner jetzigen Situation fühle ich mich zu 100 Prozent wohl", sagte Schröder

© getty Dennis Schröder ist glücklich bei den Boston Celtics.

Schröder über Celtics: "Alles, was ich wollte"

In Boston spüre er endlich die Anerkennung und Unterstützung der gesamten Organisation, die er bei seiner letzten Station vermisst habe. "Bisher war es großartig. Das ist alles, was ich wollte und ich glaube, dass wir hier etwas Großes erreichen können", führte er aus.

Auch Teampräsident Brad Stevens ist sehr zufrieden mit der Verpflichtung von Schröder, der in seiner bisherigen Boston-Karriere regelmäßig zwischen Bank und Starting Five hin- und herpendelt. "Ich wusste, dass er sehr gut ist. Ich kann mich an viele sehr starke Plays in seiner Karriere erinnern. Er ist physisch gut veranlagt, er hat Geschwindigkeit, er ist lang, er kann sich aber auch durch enge Räume quetschen und er ist ein Kämpfer", schwärmte Stevens.

"Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben positive Dinge über ihn gesagt. Er ist ein toller Mitspieler und ein angenehmer Zeitgenosse. Seine Familie ist hier mit seinen zwei Kindern und es ist einfach sehr schön, dass wir ihn bei uns haben", fügte der ehemalige Head Coach der Celtics an.

Schröder legt in der bisherigen Saison im Schnitt 17,6 Punkte, 3,6 Rebounds und 5,0 Assists pro Spiel auf, Boston liegt mit einer Bilanz von 13-13 jedoch hinter den eigenen Ansprüchen auf Platz 10 der starken Eastern Conference.