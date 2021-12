NBA News: Portland Trail Blazers verhandelten wohl mit Philadelphia 76ers über Trade von Ben Simmons

Die Portland Trail Blazers und die Philadelphia 76ers sollen nach Medienberichten über einen möglichen Trade von Ben Simmons gesprochen haben. Auch Blazers-Star Damian Lillard würde gerne an der Seite des Australiers spielen.

Das berichten Shams Charania und Sam Amick (beide The Athletic). Demnach sollen die beiden Teams bereits über ein mögliches Trade-Paket gesprochen haben. Die Blazers boten dabei angeblich C.J. McCollum, einen Erstrundenpick sowie einen jungen Spieler (Anfernee Simons oder Nassir Little) an, während die Sixers für Simmons McCollum und mehrere Erstrundenpicks und Pick Swaps haben wollte.

Dieses Angebot sollen die Blazers jedoch abgelehnt haben. Damian Lillard wurde dabei angeblich nicht diskutiert, der 31-jährige Franchise-Star der Blazers würde aber angeblich liebend gerne an der Seite von Simmons spielen. Das Angebot wurde derweil noch vom inzwischen entlassenen GM Neil Olshey gemacht, für den Moment ist nicht klar, ob die Offerte von Seiten Portlands noch auf dem Tisch liegt.

In Simmons könnten die Blazers den dringend benötigten Defensiv-Spezialisten für den Flügel bekommen, der Australier machte in dieser Saison jedoch noch kein Spiel für Philadelphia, nachdem der 25-Jährige dem Team in der Offseason mitteilte, dass er getradet werden und nicht für die Sixers auflaufen möchte.

Portland belegt mit einer Bilanz von 11-13 im Moment nur Platz zehn in der Western Conference, obwohl das Team die fünftbeste Offense der NBA stellt. Das Problem ist die Defense, welche die schlechteste der Liga und der Grund dafür ist, dass Portland beim Net-Rating nur den 24. Platz belegt. Die Sixers stehen derweil auf Platz neun im Osten, mit einer Bilanz von 12-11 beträgt der Rückstand auf Rang vier aber nur 1,5 Spiele.