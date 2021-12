Assistant Coach bei den Spurs: Becky Hammon wechselt in die WNBA

Becky Hammon wird offenbar endlich Head Coach, allerdings in der WNBA. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird die 44-Jährige die Las Vegas Aces übernehmen.

Durch den Schritt wird Hammon ESPN zufolge zur Topverdienerin unter allen Coaches in der WNBA. Ihre Vertragslaufzeit soll fünf Jahre betragen, ihr Plan sei es jedoch, die laufende Saison noch mit den Spurs zu beenden. Die neue WNBA-Saison wird am 6. Mai starten.

Hammon arbeitet seit 2014 als Assistant Coach unter Gregg Popovich in San Antonio. In den vergangenen Jahren sprach sie mehrfach bei anderen Teams vor, um einen Posten als Head Coach zu ergattern, ein formales Angebot gab es jedoch nie. Im vergangenen Sommer war sie Finalistin bei den Portland Trail Blazers, die sich dann aber für Chauncey Billups entschieden.

"Es gibt 30 Jobs und diese sind unglaublich schwer zu bekommen", sagte Hammon damals zur Associated Press. "Und es sind natürlich nicht 30, da viele Posten ja besetzt sind. Jahr für Jahr sind es eher drei oder vier, und diese sind schwer zu bekommen."

In Las Vegas wird Hammon den Posten der früheren Pistons-Legende Bill Laimbeer übernehmen. Die Aces erreichten in der vergangenen Saison die Conference Finals, scheiterten dort jedoch an den Phoenix Mercury.

Von 2003 bis 2017 spielte die Aces-Franchise (damals als Stars bzw. Silver Stars) noch in San Antonio, von 2007 bis 2014 war Hammon als aktive Spielerin dabei. Ihre Nr. 25 ist derzeit die einzige Nummer, die bei den Aces nicht mehr vergeben wird.