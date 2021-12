NBA Quiz: "Who he play for" - Seid ihr besser als TNT-Experte Charles Barkley?

Durch die Corona-Pandemie wurden die Roster der Teams ordentlich durcheinander gewirbelt. Wir stellen deswegen Euer Wissen auf die Probe. Willkommen zur "Who he play for" Edition von SPOX.

Wo spielt Tomas Satoransky? Welches Team gab erst kürzlich Langston Galloway eine neue Chance? TNT-Experte Charles Barkley würde an dieser Stelle vermutlich verzweifeln, Ihr könnt an dieser Stelle hingegen beweisen, dass ihr besser über die verschiedenen Roster in der NBA Bescheid wisst.

Wir suchen die Teams von zehn unterschiedlichen Spielern. Spoiler: Die Brooklyn Nets mit zehn Spielern im Corona-Protokoll sind nicht immer die richtige Antwort.

Hier geht es zum Quiz für App-User.