NBA: Knicks-Aufholjagd überstanden! DeMar DeRozan führt Chicago Bulls zum knappen Sieg in New York

Die Chicago Bulls verspielten fast eine große Führung, bezwangen die New York Knicks jedoch mit 119:115 im Madison Square Garden. Im letzten Viertel punkteten nur noch ihre drei besten Spieler.

New York Knicks (11-11) - Chicago Bulls (15-8) 115:119 (BOXSCORE)

Mit 18 Punkten bei jeweils 6/7 aus dem Feld und von der Freiwurflinie nahm Demar DeRozan im vierten Viertel die Züge in die Hand, nachdem die Bulls einen Vorsprung von 21 Punkten verspielt hatten. Nikola Vucevic und Zach LaVine steuerten jeweils 6 Zähler im letzten Abschnitt bei, darunter LaVines zwei Freiwürfe zur Führung von 113:111 mit etwa 54 Sekunden zu spielen.

Derrick Rose versuchte erfolglos, von der Dreierlinie zu antworten, anschließend sorgte DeRozan in direkter Ringnähe für die Entscheidung und versenkte noch vier Freiwürfe, um den Sieg zu sichern. Mit insgesamt 34 Punkten (12/19 FG) war er der Topscorer des Spiels, dazu sammelte er 6 Rebounds und spielte 3 Assists bei 2 Turnover.

Vucevic (5/9 3P) und LaVine (3/6) reihten sich mit jeweils 27 Zählern ein, kein anderer Bull erzielte mehr als 8 Punkte. Das lag bei Lonzo Ball nicht daran, dass er sich bei der Wurfauswahl gegen New York zurückhielt, jedoch fanden nur 3 seiner 14 Feldwürfe (2/10 3P) ihr Ziel, Ball machte sich eher mit 6 Assists und 3 Blocks nützlich.

Für die Knicks legte Julius Randle in Abwesenheit vom kranken R.J. Barrett 30 Punkte bei guten Quoten von 14/21 FG auf und glänzte zudem mit 12 Rebounds (4 am offensiven Brett), 6 Assists und 2 Blocks, jedoch führte einer seiner 7 Turnover zu den Freiwürfen LaVines zur späten Führung in der Schlussminute. Evan Fournier (4/10 3P, 4 Steals), Alec Burks (3/10 FG, 9/10 FT) sowie Rose (8/8 FT, 6 Assists) von der Bank kommend steuerten 16 Punkte bei, Immanuel Quickley brauchte für seine 15 Zähler auch 17 Würfe aus dem Feld.

Gibson fliegt im ersten Viertel raus

New York kam aufgrund der Verletzungen von Nerlens Noel und Jericho Sims mit nur einer Backup-Option auf Center ins Spiel, und die verabschiedete sich auch schon im ersten Viertel. Nach der Frustration über ausbleibende Foulcalls im Spiel gegen die Brooklyn Nets am Dienstag, platzte bei Taj Gibson der Kragen nach nur 3 Minuten Einsatzzeit.

Gibson bekam beim Stellen von Screens zwei Offensivfouls in aufeinanderfolgenden Angriffen gepfiffen, woraufhin er auf der Stelle sprang und so schrie, dass die Schiedsrichter ihn zum Duschen schickten. In den ersten zwölf Minuten lief auch darüber hinaus nicht viel rund für die Hausherren, die von den Bulls mit 37:19 dominiert wurden.

Bis zur Pause verkürzte New York den Rückstand nicht mehr, die Frustration war dem Team anzusehen. Die Knicks meldeten sich jedoch mit einem 27:10-Lauf zurück aus den Katakomben und verkürzten den Rückstand bereits im dritten Viertel auf -1, bevor sie im Schlussviertel zwischenzeitlich auch die Führung übernahmen.

Knicks-Coach Tom Thibodeau ließ Center Mitchell Robinson (9, 8 Rebounds, 5 Blocks) trotz der Ejection von Gibson nur knapp 30 Minuten spielen, in den Lineups mit Randle und teilweise Obi Toppin (8, 2 Steals) auf den großen Positionen waren die Knicks phasenweise erfolgreich. Bulls-Coach Billy Donovan setzte auf eine enge Rotation, neben den Startern spielte auch Alex Caruso über 29 Minuten.