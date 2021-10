NBA - Saisonvorschau Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Sacramento Kings: Ein letztes Hurra für den König

Die Los Angeles Lakers wollen mit einem neuen Star einen weiteren Anlauf Richtung Titel starten, ideal zusammenpassen tut das neue Team aber nicht. Phoenix will an die magische Vorsaison anknüpfen - und Sacramento will endlich mal wieder wenigstens die Playoffs erreichen.

Der Start der neuen NBA-Saison am 19. Oktober rückt immer näher. Wer sind die Titelfavoriten 2021/22? Wer kämpft um die Playoffs? Für wen geht es Richtung Tabellenkeller? SPOX wirft einen detaillierten Blick auf alle 30 Teams, hier geht es zur Übersicht mit allen bereits erschienenen Previews.

NBA-Saisonvorschau LOS ANGELES LAKERS

Los Angeles Lakers: Die Transaktionen

Neuzugänge

Trade: Russell Westbrook (Wizards)

Russell Westbrook (Wizards) Free Agency: Carmelo Anthony (Trail Blazers), Malik Monk (Hornets), Kendrick Nunn, Trevor Ariza (beide Heat), Wayne Ellington (Pistons), Kent Bazemore (Warriors), Rajon Rondo (Clippers), DeAndre Jordan (Nets), Dwight Howard (Sixers)

Abgänge

Trade: Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell (alle Wizards), Marc Gasol (Grizzlies)

Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell (alle Wizards), Marc Gasol (Grizzlies) Free Agency: Alex Caruso (Bulls), Dennis Schröder (Celtics), Andre Drummond (Sixers)

Los Angeles Lakers: Die wichtigsten Statistiken 2020/21

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 42-30 (Platz 7 im Westen) 110,9 (23.) 108,1 (2.) 2,8 (8.)

Los Angeles Lakers: Die Strategie in der Offseason

Ursprünglich dachte man, dass die Lakers nach der enttäuschenden Vorsaison mit vielen Verletzungen eher kleinere Anpassungen vornehmen würden, stattdessen wurde am Ende nahezu der gesamte Kader umgekrempelt. Los Angeles suchte die große Lösung und fand diese in Russell Westbrook - für den dritten Star im Team wurde ein Großteil der Tiefe geopfert, entweder direkt im Trade oder dann im weiteren Verlauf der Free Agency.

Die Lakers verfügen jetzt über drei Monsterverträge, folglich waren die Ressourcen für weitere Verstärkungen eingeschränkt. Die Aussicht auf einen tiefen Playoff-Run motivierte jedoch mehrere Spieler, auf Geld zu verzichten: Mit Ausnahme von Kendrick Nunn (5 Mio. Dollar pro Jahr) unterschrieb jeder der geholten Veteranen zum Minimum in Los Angeles.

L.A. hätte die Möglichkeit gehabt, den eigenen Free Agent Alex Caruso zu halten, verzichtete jedoch wohl auch aufgrund der Luxussteuer-Implikationen darauf. Stattdessen gab es ein neues Arbeitspapier für Talen Horton-Tucker, der zu Saisonbeginn allerdings fehlen wird (3 Jahre, 31 Mio. Dollar).

Lakers im Kadercheck: Superteam aus einer vergangenen Dekade © getty 1/34 Die Lakers haben ihren Kader in der Offseason einmal auf links gedreht. Mit Westbrook gibt es einen neuen dritten Star an der Seite von LeBron und Davis, dazu gesellen sich viele Veteranen. Doch passt das Konstrukt zusammen? SPOX macht den Check. © getty 2/34 GUARDS - RUSSELL WESTBROOK | Alter: 32 | Stats 20/21: 22,2 Punkte, 11,5 Rebounds, 11,7 Assists, 43,9 Prozent FG, 31,5 Prozent Dreier| Gehalt: 44,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022, Spieleroption für 22/23) © getty 3/34 Der große Blockbuster bringt einige Fragzeichen mit, vor allem beim Shooting. Dafür wird er Playmaking-Last von LeBrons Schultern nehmen. In der Regular Season sollte er mit Stats glänzen, in den Playoffs könnten seine Schwächen aber bestraft werden. © getty 4/34 RAJON RONDO | Alter: 35 | Stats 20/21: 5,4 Punkte, 4,4 Assists, 44,2 Prozent FG, 40,4 Prozent Dreier| Gehalt: 2,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 5/34 Beim Titel-Run 2020 kitzelte er den Playoff-Rondo wieder aus sich heraus, der sogar 40 Prozent von Downtown versenkte. Vergangene Saison in Atlanta und bei den Clippers aber nicht der erhoffte Faktor. Was hat er noch im Tank? © getty 6/34 KENDRICK NUNN | Alter: 26 | Stats 20/21: 14,6 Punkte, 3,2 Rebounds, 2,6 Assists, 48,5 Prozent FG, 38,1 Prozent Dreier| Gehalt: 5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022, Spieleroption für 22/23) © getty 7/34 Verzichtete angeblich auf Geld, um künftig Purple and Gold zu tragen. Die Offense wird er verstärken, vor allem mit seinem gefährlichen Wurf und als solide Scoring-Option. Defensiv ist er aber anfällig, wie viele seiner Guard-Kollegen. © getty 8/34 TALEN HORTON-TUCKER | Alter: 20 | Stats 20/21: 9,0 Punkte, 2,8 Assists, 45,8 Prozent FG, 28,2 Prozent Dreier| Gehalt: 9,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, Spieleroption für 23/24) © getty 9/34 Als ehemaliger Zweitrundenpick hat sich THT in der vergangenen Saison eindrucksvoll für höhere Aufgaben beworben. Er kann scoren, ist ein guter Finisher in Ringnähe, bringt defensiv Potenzial mit. Zum Saisonstart aber verletzt. © getty 10/34 WAYNE ELLINGTON | Alter: 33 | Stats 20/21: 9,6 Punkte, 1,8 Rebounds, 44,1 Prozent FG, 42,2 Prozent Dreier| Gehalt: 2,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 11/34 L.A. war in der Free Agency verzweifelt auf der Suche nach Shooting, Ellington liefert genau das. Über seine Karriere trifft er 38,2 Prozent seiner Dreier, 20/21 waren es sogar 42,2 Prozent bei 6 Versuchen. Nur defensiv liefert er keinen großen Mehrwert. © getty 12/34 MALIK MONK | Alter: 23 | Stats 20/21: 11,7 Punkte, 2,1 Assists, 43,4 Prozent FG, 40,1 Prozent Dreier| Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 13/34 Apropos gutes Shooting und überschaubare Defense: In diese Schublade passt auch Monk. Vergangene Saison mit Career-High bei der Dreierquote, als dynamischer Scorer von der Bank könnte er sich als Glücksgriff erweisen - zumindest für die Offense. © getty 14/34 JOEL AYAYI | Alter: 21 | Stats 20/21 (am College für Gonzaga): 12,0 Punkte, 6,9 Rebounds, 2,7 Assists, 57,5 Prozent FG, 38,9 Prozent Dreier| Gehalt: Two-Way-Vertrag, Gehalt bisher unbekannt © getty 15/34 Etwas überraschend wurde er im Draft nicht gewählt - scheinbar zur Freude von Ayayi, der nicht zögerte, bei den Lakers einen Two-Way-Vertrag zu unterschreiben. Der Franzose galt als Glue Guy in Gonzaga mit einem starken Drive und gutem Rebounding. © imago images 16/34 AUSTIN REAVES | Alter: 23 | Stats 20/21 (am College für Oklahoma): 18,3 Punkte, 4,6 Assists, 44,3 Prozent FG, 30,5 Prozent Dreier| Gehalt: Two-Way-Vertrag, Gehalt bisher unbekannt © imago images 17/34 Genau wie Ayayi ging auch er im Draft leer aus und schloss sich den Lakers an. Genau wie Ayayi wird auch er kommende Saison wohl nur auf Kurzeinsätze in der NBA kommen. Seine Stärken liegen im Scoring und Shotmaking, als Prospect aber relativ alt. © getty 18/34 WINGS - LEBRON JAMES | Alter: 36 | Stats 20/21: 25,0 Punkte, 7,7 Rebounds, 7,8 Assists, 51,3 Prozent FG, 36,5 Prozent Dreier| Gehalt: 41,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 19/34 Der King ist auch im hohen Sportleralter einer der drei besten Spieler der Liga, hatte 20/21 allerdings Verletzungssorgen. Die Lakers-Zweifler haben ihm in der Offseason aber einen Stachel in den Hintern gesetzt. Vorsicht, NBA! © getty 20/34 CARMELO ANTHONY | Alter: 37 | Stats 20/21: 13,4 Punkte, 3,1 Rebounds, 42,1 Prozent FG, 40,9 Prozent Dreier| Gehalt: 2,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 21/34 Lange hat's gedauert, nun darf Melo endlich an der Seite seines Buddys LeBron auflaufen. Mittlerweile ist der Ex-Abo-All-Star aber nicht mehr als eine gute Catch-and-Shoot-Gefahr. Defensiv ein klarer Schwachpunkt. © getty 22/34 TREVOR ARIZA | Alter: 36 | Stats 20/21: 9,4 Punkte, 4,8 Rebounds, 41,1 Prozent FG, 35,0 Prozent Dreier| Gehalt: 2,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 23/34 2009 holte er schon mal die Championship mit den Lakers - das ist aber lange her. Als 3-and-D-Flügel liegt sein Fokus vermehrt auf der Defense, sein Dreier war in den vergangenen Jahren eher Durchschnitt. Fällt für zwei Monate aus. © getty 24/34 KENT BAZEMORE | Alter: 32 | Stats 20/21: 7,2 Punkte, 3,4 Rebounds, 44,9 Prozent FG, 40,8 Prozent Dreier| Gehalt: 2,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 25/34 Noch ein Ex-Laker, der auf der Jagd nach einem Ring eine solide 3-and-D-Option darstellt. Er sollte der schwachen Defense im Backcourt helfen, kann von Position 1 bis 3 alles verteidigen. Bei den Warriors ballerte er sich zum Dreier-Karrierebestwert. © getty 26/34 BIGS - ANTHONY DAVIS | Alter: 28 | Stats 20/21: 21,8 Punkte, 7,9 Rebounds, 3,1 Assists, 49,1 Prozent FG, 26,0 Prozent Dreier| Gehalt: 35,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024, Spieleroption für 24/25) © getty 27/34 Davis' Wadenprobleme bereiteten den Lakers 20/21 große Probleme, L.A. braucht dringend einen fitten AD. Dann ist er einer der besten Bigs der Liga. Als Anker der Defense kommt viel Arbeit auf ihn zu, er wird wohl mehr Zeit auf Center verbringen. © getty 28/34 DWIGHT HOWARD | Alter: 35 | Stats 20/21: 7,0 Punkte, 8,4 Rebounds, 58,7 Prozent FG, 25 Prozent Dreier| Gehalt: 2,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 29/34 Nach dem gescheiterten Drummond-Experiment setzen die Lakers wieder auf Bewährtes. Ähnlich wie beim Championship-Run 2020 soll sich Howard wieder auf sein Steckenpferd Rebounding und Alley-Oops fokussieren. © getty 30/34 DEANDRE JORDAN | Alter: 33 | Stats 20/21: 7,5 Punkte, 7,5 Rebounds, 76,3 Prozent FG| Gehalt: 1,7 Mio. Dollar © getty 31/34 In Brooklyn ging seine Spielzeit zuletzt in den Keller, seine Aufgaben werden sich in limitierten Minuten auf Ringschutz und Lobs beschränken. Bringt immerhin etwas Center-Tiefe und hinterließ in der Preseason einen guten Eindruck. © getty 32/34 HEAD COACH - FRANK VOGEL: Im Sommer bekam der Meister-Coach von 2020 eine verdiente Vertragsverlängerung. Nun kommt auf ihn eine schwierige Aufgabe zu, seine Spieler in ein funktionierendes Defensiv-Konzept zu pressen. © imago images 33/34 FAZIT: LeBron, Russ, Melo, Rondo, Dwight & Gasol - das klingt nach einem in die Jahre gekommenen Superteam. Alle waren All-Stars '12, als sich The Brow noch am College seine Sporen verdiente. Spannend wird sein, wie viel die Alt-Stars noch im Tank haben. © getty 34/34 Auf der anderen Seite hat L.A., das älteste Team der Liga, eine Menge Erfahrung und Talent angesammelt. Allein LeBron und AD werden für eine erfolgreiche Regular Season und eine Spitzenposition im Westen sorgen.

Los Angeles Lakers: Die Schwachstellen

Den Aderlass auf dem Flügel haben die Lakers mit etlichen Namen kompensiert, die sie in Sachen Shooting tatsächlich besser machen sollten - das war in der vergangenen Saison eine Problemzone. Defensiv allerdings ist die neue Ansammlung an Wings wesentlich schwächer einzuschätzen als die im vergangenen Jahr. Es wird spannend zu sehen, ob Head Coach Frank Vogel auch aus diesem Team eine so starke Defense schnitzen kann.

Eine andere Schwachstelle soll Westbrook beheben: Auch im vergangenen Jahr hatten die Lakers immer dann Probleme, wenn LeBron James auf der Bank Platz nahm. Westbrook soll dem Team in den Minuten ohne LeBron eine Identität verleihen und das Tempo verschärfen, wie es Dennis Schröder in der vergangenen Saison nicht vermochte.

Es bleibt abzuwarten, wie gut das Zusammenspiel der Stars funktioniert. Westbrook ist es gewohnt, den Ball viel in der Hand zu halten, auch weil er als Shooter keinerlei Gefahr ausstrahlt. LeBron allerdings kontrolliert das Spiel besser als jeder andere Spieler, folglich wird man ihn auch nicht zu viel abseits des Balles einsetzen wollen. Es ist damit zu rechnen, dass die Lakers sich erst einmal aneinander gewöhnen müssen, dafür spricht auch die miese Bilanz in der Preseason (0-6).

NBA-Preview: Der Kader der Los Angeles Lakers

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Russell Westbrook Kent Bazemore LeBron James Carmelo Anthony Anthony Davis Kendrick Nunn Wayne Ellington Talen Horton-Tucker Trevor Ariza Dwight Howard Rajon Rondo Malik Monk DeAndre Jordan Austin Reaves

Los Angeles Lakers: Der Hoffnungsträger

Auch wenn über Westbrook und LeBron (Jahr 19!) mehr gesprochen wird, ist der Schlüsselspieler und damit auch Hoffnungsträger der Lakers Anthony Davis. Der Big Man hat ein für seine Verhältnisse ganz schwaches Jahr hinter sich, nun wird er zeigen wollen, dass die Zweifel an seiner Gesundheit nicht angebracht sind - und dass die Kritiker, die darauf verweisen, dass er in der Bubble ein besserer Schütze war als jemals zuvor, ihn nicht fair bewerten.

Dafür soll A.D. wohl auch eine neue Rolle einnehmen. Um Platz für Westbrook zu machen, wird Davis den Lakers zufolge mehr denn je auf der ungeliebten Center-Position spielen müssen. Das ist eigentlich seit Jahren seine beste Position, bisher hat er sich jedoch dagegen gewehrt.

Um offensiv das Maximum aus dem vorhandenen Potenzial herauszuholen, ist es aber wohl unumgänglich, auch wenn Howard und Jordan als Absicherung ebenfalls ihre Rollen spielen und teilweise auch starten werden.

Los Angeles Lakers: Das Fazit

Die Lakers sind kein perfekt zusammengestelltes Team, der Fit von Westbrook mit den anderen Stars ist eher suspekt. Dennoch spricht das Talent für sich und ein fittes Duo LeBron und A.D. muss sich grundsätzlich - mindestens im Westen - ohnehin vor niemandem verstecken.

Es gibt in dieser Spielzeit wohl kein Überteam in der Western Conference, das schließt die Lakers mit ein. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen sie dennoch als Favorit in ihrer Conference gelten; selbst in der vergangenen Saison sahen sie zu Beginn wie das beste Team aus, bevor die Verletzungen sich breit machten.