NBA Preseason 2021: Termine, Spiele, Spielplan und Ergebnisse

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Start der Regular Season, nun steht aber erst einmal die NBA Preseason vor der Tür. Wir haben alle Informationen und Termine der Saisonvorbereitung für euch zusammengetragen.

NBA Preseason: Wann startet die Saisonvorbereitung?

Gespielt wird in der NBA Preseason vom 3. bis zum 16. Oktober - in den Partien können die Teams und Coaches jeweils verschiedene Lineups oder Spielzüge testen und ihre Teamchemie verbessern.

Zum Start gibt es mit dem Aufeinandertreffen der Lakers und Nets am dritten Oktober prompt ein hochkarätiges Matchup, für viele Fans und Experten eine Vorschau auf die NBA Finals. Es könnte das Debüt von Russell Westbrook für Los Angeles sein.

NBA, Saison 2021/22: Die wichtigsten Termine

Nach der zweiwöchigen Preseason steht auch schon der Auftakt der regulären Saison 2021/22 an. Los geht es in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober mit den Krachern Bucks vs. Nets und Lakers vs. Warriors. Die weiteren wichtigen Termine der kommenden NBA-Saison im Überblick:

3. - 16. Oktober 2021: NBA Preseason

in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober 2021: Auftakt Regular Season 2021/22

18. - 20. Februar 2022: All-Star Wochenende

10. April 2022: Ende der regulären Saison 2021/22

12. - 15. April: Play-In Turnier

16. April: Start der NBA Playoffs

2. Juni: Start der NBA Finals

NBA Preseason: Alle Spieltage und Partien im Überblick

NBA Preseason: 1. Spieltag

Los geht es mit den Lakers und den Nets am Sonntag. Zum Auftakt sehen wir direkt das Duell LeBron James gegen Kevin Durant - und das Lakers-Debüt von Westbrook.

Datum Uhrzeit Team A Team B 03. Oktober 21.30 Uhr Los Angeles Lakers Brooklyn Nets

NBA Preseason: 2. Spieltag

Gerade deutsche NBA-Fans sollten sich den 5. Oktober im Kalender markieren, dann könnte Dennis Schröder sein Debüt für die Boston Celtics feiern. Diese treffen in einem Eastern-Conference-Duell auf die Orlando Magic mit Moritz und Franz Wagner.

Datum Uhrzeit Team A Team B 05. Oktober 1.00 Uhr Toronto Raptors Philadelphia 76ers 05. Oktober 1.30 Uhr Boston Celtics Orlando Magic 05. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Atlanta Hawks 05. Oktober 2.00 Uhr Oklahoma City Thunder Charlotte Hornets 05. Oktober 2.00 Uhr Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans 05. Oktober 2.30 Uhr San Antonio Spurs Utah Jazz 05. Oktober 4.00 Uhr Portland Trail Blazers Golden State Warriors 05. Oktober 4.00 Uhr Sacramento Kings Phoenix Suns 05. Oktober 4.30 Uhr Los Angeles Clippers Denver Nuggets

NBA Preseason: 3. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 06. Oktober 1.30 Uhr New York Knicks Indiana Pacers 06. Oktober 2.00 Uhr Chicago Bulls Cleveland Cavaliers 06. Oktober 2.00 Uhr Houston Rockets Washington Wizards 06. Oktober 2.00 Uhr Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks

NBA Preseason: 4. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 07. Oktober 0.00 Uhr Phoenix Suns Los Angeles Lakers 07. Oktober 1.00 Uhr Detroit Pistons San Antonio Spurs 07. Oktober 1.30 Uhr Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers 07. Oktober 2.00 Uhr New Orleans Pelicans Orlando Magic 07. Oktober 2.30 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 07. Oktober 4.00 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets 07. Oktober 4.30 Uhr Los Angeles Clippers Sacramento Kings

NBA Preseason: 5. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 08. Oktober 1.00 Uhr Charlotte Hornets Memphis Grizzlies 08. Oktober 1.00 Uhr Philadelphia 76ers Toronto Raptors 08. Oktober 4.00 Uhr Houston Rockets Miami Heat

NBA Preseason: 6. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 09. Oktober 1.00 Uhr Cleveland Cavaliers Indiana Pacers 09. Oktober 1.30 Uhr Brooklyn Nets Milwaukee Bucks 09. Oktober 2.00 Uhr Chicago Bulls New Orleans Pelicans 09. Oktober 2.30 Uhr San Antonio Spurs Miami Heat 09. Oktober 2.30 Uhr Dallas Mavericks Los Angeles Clippers 09. Oktober 3.00 Uhr Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 09. Oktober 4.00 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers

© getty Dennis Schröder könnte in der Preseason sein Celtics-Debüt feiern.

NBA Preseason: 7. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 10. Oktober 1.00 Uhr Boston Celtics Toronto Raptors 10. Oktober 1.00 Uhr Washington Wizards New York Knicks 10. Oktober 2.00 Uhr Memphis Grizzlies Atlanta Hawks

NBA Preseason: 8. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 11. Oktober 0.00 Uhr Orlando Magic San Antonio Spurs 11. Oktober 1.00 Uhr Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 11. Oktober 1.30 Uhr Oklahoma City Thunder Milwaukee Bucks 11. Oktober 4.00 Uhr Los Angeles Lakers Phoenix Suns

NBA Preseason: 9. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 12. Oktober 1.00 Uhr Toronto Raptors Houston Rockets 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Charlotte Hornets 12. Oktober 2.00 Uhr Philadelphia 76ers Brooklyn Nets 12. Oktober 2.00 Uhr Memphis Grizzlies Detroit Pistons 12. Oktober 3.00 Uhr Utah Jazz New Orleans Pelicans 12. Oktober 4.00 Uhr Portland Trail Blazers Sacramento Kings 12. Oktober 4.30 Uhr Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves

NBA Preseason: 10. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 13. Oktober 1.00 Uhr Washington Wizards Toronto Raptors 13. Oktober 4.30 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors

NBA Preseason: 11. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 14. Oktober 0.30 Uhr Charlotte Hornets Dallas Mavericks 14. Oktober 1.00 Uhr Indiana Pacers Memphis Grizzlies 14. Oktober 1.00 Uhr Orlando Magic Boston Celtics 14. Oktober 1.30 Uhr New York Knicks Detroit Pistons 14. Oktober 2.00 Uhr Oklahoma City Thunder Denver Nuggets 14. Oktober 3.00 Uhr Utah Jazz Milwaukee Bucks 14. Oktober 4.00 Uhr Phoenix Suns Portland Trail Blazers

NBA Preseason: 12. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 15. Oktober 1.00 Uhr Atlanta Hawks Miami Heat 15. Oktober 1.30 Uhr Brooklyn Nets Minnesota Timberwolves 15. Oktober 2.00 Uhr Oklahoma City Thunder Denver Nuggets 15. Oktober 4.00 Uhr Sacramento Kings Los Angeles Lakers

NBA Preseason: 13. Spieltag

Datum Uhrzeit Team A Team B 16. Oktober 0.30 Uhr Miami Heat Boston Celtics 16. Oktober 1.00 Uhr Detroit Pistons Philadelphia 76ers 16. Oktober 1.00 Uhr Indiana Pacers Cleveland Cavaliers 16. Oktober 1.30 Uhr New York Knicks Washington Wizards 16. Oktober 2.00 Uhr Milwaukee Bucks Dallas Mavericks 16. Oktober 2.00 Uhr Chicago Bulls Memphis Grizzlies 16. Oktober 2.30 Uhr San Antonio Spurs Houston Rockets 16. Oktober 4.00 Uhr Golden State Warriors Portland Trail Blazers

NBA, Übertragung: Die Pre-Season-Spiele im Livestream

Die insgesamt 66 Preseason-Spiele vom 3. bis 16. Oktober könnt Ihr über den NBA League Pass verfolgen - einzelne Partien werden auch auf NBA TV übertragen, das Ihr über DAZN sehen könnt. In der Regular Season bleibt DAZN Euer Ansprechpartner Nr.1 für die Übertragung von NBA-Spielen in Deutschland.

