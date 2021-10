NBA - News: Pelicans-Star Zion Williamson verpasst nach Fuß-OP den Saisonstart

Pelicans-Forward Zion Williamson wird den Auftakt zur neuen NBA-Saison nach seiner Fuß-Operation verpassen. Das gab Pelicans-Executive David Griffin am Donnerstag bekannt.

Derzeit gebe es noch keinen genauen Zeitplan für die Rückkehr des All-Stars. In zwei Wochen werde die Situation des Youngsters neu bewertet.

Rückblick: In der Offseason hatte sich Williamson den rechten Mittelfuß gebrochen und musste sich einer Operation unterziehen. Ende September war David Griffin noch optimistisch, dass "Zion bis zum Beginn der regulären Saison wieder auf dem Platz steht".

Nun jedoch der Rückschlag und das angekündigte Abwarten auf Seiten der Pelicans. Da New Orleans jedoch bereits am 20. Oktober gegen die Philadelphia 76ers in die reguläre NBA-Saison startet, wird Williamson den Saisonstart auf jeden Fall verpassen.

"Als es das erste Mal passierte, war es sehr ärgerlich", sagte Williamson nach seiner Verletzung. "Aber das ist Teil des Spiels. Ich glaube, ich habe es im Training übertrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich diese riesige Last auf meinen Schultern habe."

NBA: Pelicans brauchen einen starken Williamson

Bereits in seiner Rookie-Saison 2019/20 sammelte Zion seine ersten NBA-Minuten aufgrund gesundheitlicher Bedenken erst im Januar nach bereits über 40 absolvierten Spieltagen. Dennoch kam er noch in 24 Spielen zum Einsatz, sammelte durchschnittlich 22,5 Punkte und 6,3 Rebounds - und bekam einen Platz im All-Rookie-Team.

In der vergangenen Saison steigerte sich Williamson dann direkt auf 27 Punkte, 7,2 Rebounds und 3,7 Assists pro Spiel. Zudem führte er die Liga mit einer Trefferquote von 61,1 Prozent aus dem Feld an.

NBA-Preview: Der Kader der New Orleans Pelicans: