NBA News: Philadelphia 76ers hoffen angeblich auf Kehrtwende von Ben Simmons

Die Philadelphia 76ers hoffen offenbar weiterhin, dass Ben Simmons trotz anderslautender Ankündigungen zum Training Camp erscheint. Aufgrund der Trade-Forderung des Sixers-Stars gilt dies allerdings als unwahrscheinlich.

Das geht aus einem Bericht von Marc Stein hervor. Der NBA-Insider vermeldete am Montag, dass Philadelphia weiterhin gewillt sei, Simmons zu überzeugen, doch noch zum Training Camp zu erscheinen. Die Saisonvorbereitung beginnt am 28. September.

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der 25-Jährige in Gesprächen mit den Sixers-Verantwortlichen einen Trade gefordert hatte und sogar mit einem Streik zum Start des Training Camps drohe, sollte er nicht getradet werden.

Entgegen der Hoffnungen der Sixers bleibe es laut Steins Quellen bisher dabei, dass Simmons nicht zum Training Camp erscheinen möchte. Ähnliches berichtet auch John Clark von NBC Sports Philadelphia, demnach gehen seine Quellen davon aus, dass Simmons seine Ankündigung wahrmachen wird.

Hartnäckige Trade-Spekulationen um Simmons kursieren schon den kompletten Sommer über, nachdem die Sixers in der zweiten Playoff-Runde überraschend an den Atlanta Hawks gescheitert waren. Philadelphia führte angeblich Gespräche unter anderem mit den Timberwolves, Raptors, Cavaliers, Pacers, Kings, Spurs und Warriors, manche Teams sollen aufgrund der hohen Forderungen von Sixers-Boss Daryl Morey aber mittlerweile Abstand von einem Simmons-Trade genommen haben.

Der Point Guard legte in der vergangenen Saison im Schnitt 14,3 Punkte, 7,2 Rebounds und 6,9 Assists in der regulären Saison auf, in den Playoffs wurden seine offensiven Mängel aufgrund des fehlenden Wurfs und Schwächen an der Freiwurflinie offensichtlich. Simmons steht noch für vier Jahre und knapp 147 Millionen Dollar unter Vertrag.