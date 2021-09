NBA News: Mavs-Star Luka Doncic baut Basketball-Court aus seiner Jugend neu auf

Luka Doncic hat in Zusammenarbeit mit 2K Foundations mehrere Basketballcourts in seiner Heimatstadt Ljubljana in Slowenien herrichten lassen. Die Courts wurden vom Mavs-Star gemeinsam mit dem Künstler Nejc Prah designt.

"Das ist ein sehr aufregender Tag für mich. Ich habe großartige Erinnerungen an meine Kindheit in Ljubljana", erklärte Doncic in einem Statement zur Eröffnung der Courts. "Das hier sind die Courts aus meiner Jugend, wo ich das Spiel gelernt und trainiert habe."

Für den heutigen Mavs-Star sei es eine Ehre, etwas für die Stadt und sein Heimatland zurückgeben zu können: "Die Möglichkeit für die Kinder, auf den gleichen Courts zu spielen und die gleichen Träume zu verfolgen wie ich, ist etwas, das mich begeistert."

Der Bau der Courts fand in Zusammenarbeit mit 2K Foundations statt, die Stiftung des Spieleherstellers 2K. Auf der neuesten Ausgabe der Basketballsimulation 2K22 wird Doncic neben unter anderem Dirk Nowitzki das Cover zieren.

Das Design der Courts wurde von Doncic selbst in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler Nejc Prah erstellt. Es beinhaltet die Initialen des 22-Jährigen und dessen Rückennummer bei den Mavs (Nr.77), zudem wurde auch ein "S" für Slowenien in das Design eingearbeitet.

Vor dem Start der neuen Saison in der NBA wird Doncic als einer der Kandidaten für die MVP-Trophäe gehandelt, in den vergangenen beiden Spielzeiten wurde er jeweils zum All-Star gewählt und legte im Schnitt 28,3 Punkte, 8,7 Assists sowie 8,7 Rebounds auf.

Im Sommer führte er sein Heimatland bei den Olympischen Spielen ins Halbfinale, auch wenn am Ende keine Medaille heraussprang. "Es war mir eine Ehre, für mein Heimatland bei unseren ersten Olympischen Spielen zu spielen. Danke Slowenien für die Unterstützung in jedem Spiel", schrieb Doncic anschließend auf Instagram.