NBA - News: Pierce mit Seitenhieb bei Hall-of-Fame-Rede wegen Draft 1998

Paul Pierce hat bei seiner Rede zum Einzug in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame den neun Teams gedankt, die ihn im Draft 1998 ignoriert hatten. Pierce galt damals als großes Talent und sollte mindestens an Nummer zwei gezogen werden, jedoch rutschte er bis auf Position zehn ab.

"Danke, dass Ihr mich nicht ausgewählt habt. Es war Öl für mein Feuer", sagte Pierce, nachdem er die neun Namen der Franchises in Draft-Reihenfolge genannt hatte - darunter auch die Dallas Mavericks, die damals Dirk Nowitzki anstelle von Pierce gezogen hatten.

"Bis heute verstehe ich nicht, warum ich erst als Zehnter gedraftet wurde, aber alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Ich bin dankbar, zu den Celtics gegangen zu sein", sagte Pierce.

In Boston wurde der heute 43 Jahre alte Small Forward eine Legende und holte 2008 seine erste und einzige Meisterschaft. In der FInal-Serie gegen die L.A. Lakers wurde Pierce zum Finals MVP gewählt.

Kukoc dankt Pippe und Michael Jordan für Olympia-Blamage

Neben Pierce wurden am Samstagabend auch noch 15 weitere ehemalige Spieler- und Spielerinnen in die Hall of Fame aufgenommen. Darunter befand sich auch Toni Kukoc, der einst mit den legendären Chicago Bulls um Michael Jordan drei Championships holte.

Jenem Jordan und auch Scottie Pippen dankte Kukoc dafür, "ihm den Hintern bei den Olympischen Spielen in Barcelona versohlt" zu haben: "Es hat mich motiviert, noch härter an mir zu arbeiten, um zu einem wichtigen Teil der Bulls zu werden."

Jordan und Pippen hatten nicht erst seit 1992 ein angespanntes Verhältnis zu Bulls-Manager Jerry Krause. Dieser hatte sich mehrfahr lobend über Kukoc geäußert. Im Gruppenspiel zwischen Team USA und Kroatien nahmen Pippen und Jordan Kukoc daher in Doppeldeckung, sodass er am Ende auf lediglich vier Punkte und sieben Ballverluste kam.

8 Jahre Warten haben ein Ende: Der Hall of Fame-Jahrgang 2021 © getty 1/33 Große Ehre für einige der größten Stars der NBA-Historie: In der Nacht auf Sonntag (ab 1 Uhr live auf DAZN) wird der 2021er-Jahrgang in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in Springfield, Massachusetts, aufgenommen. SPOX stellt die Spieler vor. © getty 2/33 PAUL PIERCE - 1x NBA-Champion, 1x Finals-MVP, 10x All-Star: "The Truth“ verbrachte 15 seiner 19 NBA-Jahre bei den Boston Celtics und wurde 2008 Finals-MVP und Champion. Nur John Havlicek hat für die Celtics mehr Punkte erzielt. © getty 3/33 Präsentiert von KEVIN GARNETT: Nachdem "The Big Ticket" und Ray Allen 2007 in Boston eintrafen und sich zu Pierce gesellten, ging es für die Celtics bergauf. Ein Jahr später krönte Pierce als Anführer der Big Three seine Karriere mit dem Titel. © getty 4/33 CHRIS BOSH - 2x NBA-Champion, 11x All-Star: Der Big Man musste seine Karriere gesundheitsbedingt frühzeitig beenden, prägte zuvor gemeinsam mit LeBron und Wade die Big3-Ära in Miami. Er war der Prototyp des modernen Centers. © getty 5/33 Präsentiert von RAY ALLEN und PAT RILEY: Allen holte mit Bosh den Titel '13, Riley gibt sich als Heat-Architekt ebenfalls die Ehre. Die Presenter müssen bereits in der Hall of Fame sein, deswegen können LeBron oder Wade diese Ehre nicht übernehmen. © getty 6/33 CHRIS WEBBER - 5x All-Star: Der Nr.1-Pick von 1993 war 17 Jahre lang aktiv. Mit den "Fab Five" war er Teil eines der einflussreichsten College-Teams der Geschichte. Dennoch blieb er umstritten - und musste acht Jahre auf die Hall of Fame warten. © getty 7/33 Präsentiert von ISIAH THOMAS: Die Pistons-Legende war ein Mentor für den aus Detroit stammenden Webber. Bereits im Alter von 12 Jahren traf Webber sein großes Idol bei einem Basketball-Camp, später wurde sie gute Freunde. © getty 8/33 BEN WALLACE - 1x NBA-Champion, 4x DPOY, 4x All-Star: Die menschliche Abrissbirne war der vielleicht beste Verteidiger seiner Ära - nur Dikembe Mutombo wurde so oft DPOY wie Wallace. Er ist der erste Undrafted Spieler in der Hall of Fame. © getty 9/33 Präsentiert von LARRY BROWN: Als Coach führte er die Pistons 2004 zur Championship - mit Big Ben als seinem Defensiv-Anker. Der Defensiv-orientierte Coach sei "perfekt für mich" gewesen, so Wallace später. © getty 10/33 LAUREN JACKSON - 2x WNBA-Champion, 3x MVP, 1x DPOY: Gehört zu den meistdekorierten WNBA-Spielerinnen. Die Australierin (3x Olympia-Silber) spielte 12 Jahre für die Seattle Storm. Auch in der Heimat sahnte sie MVP-Trophäen am Fließband ab. © getty 11/33 Präsentiert von SHERYL SWOOPES: Das Duo spielte ein Jahr gemeinsam in Seattle. Neben Lisa Leslie sind sie die einzigen Spielerinnen, die dreimal als MVP der WNBA ausgezeichnet wurden. © getty 12/33 YOLANDA GRIFFITH - 1x WNBA-Champion, 1x Finals-MVP, 1x MVP, 1x DPOY: 2005 holte sie mit den Sacramento Monarchs den WNBA-Titel. Sie gilt als eine der besten Rebounderinnen und Verteidigerinnen der WNBA-Historie. © getty 13/33 Präsentiert von VAN CHANCELLOR: Legendärer Coach, der erst 19 Jahre die Frauen-Mannschaft der University of Mississippi leitete, mit den Houston Comets viermal WNBA-Champion wurde und als Nationaltrainer gemeinsam mit Griffith Olympia-Gold gewann. © getty 14/33 RICK ADELMAN (Coach): Ein Stat, der Adelmans Genie zeigt: Die Kings erreichten in ihrer Franchise-Geschichte nur unter Adelman eine positive Bilanz. Coachte knapp 1.800 Partien, zweimal erreichte er mit Portland die Finals (1990, 1992). © getty 15/33 Präsentiert von VLADE DIVAC und JACK SIKMA: Divac und Adelman führten die Kings Anfang der 2000er als Spieler-Coach-Duo zu neuen Höhen. Sikma war später jahrelang als Assistant Coach unter Adelman tätig. © getty 16/33 BILL RUSSELL (Coach): Als Spieler natürlich schon seit 1975 in der Hall of Fame. Für seine Leistungen als erster schwarzer Head Coach, der unter anderem zwei Titel holte (als Spieler-Coach!), wird er nun ein zweites Mal geehrt. © getty 17/33 Präsentiert von CHARLES BARKLEY, JULIUS ERVING, SPENCER HAYWOOD, ALONZO MOURNING, BILL WALTON und RICK WELTS: Gleich sechs Hall of Famer geben sich die Ehre. Neben den Celtics coachte Russell auch die Sonics und Kings. © getty 18/33 JAY WRIGHT (Coach): Die NBA ruft seit Jahren, doch Wright bleibt Villanova treu. Hat aus den Wildcats ein angesehenes Programm gemacht, 2016 und 2018 wurde Villanova jeweils NCAA-Champion. © getty 19/33 Präsentiert von CHARLES BARKLEY, BILL CUNNINGHAM, HERB MAGEE und GEORGE RAVELING: Vier Philly-Legenden werden den Villanova-Coach vorstellen. "Die Basketball-Familie in Philadelphia hatte einen großen Einfluss auf mich", erklärte Wright. © getty 20/33 TONI KUKOC (International Committee): Bereits seit 2017 ist der Kroate in der FIBA Hall of Fame, nun schafft er es auch nach Springfield, Massachusetts. Mit den legendären Bulls Ende der 90er Jahre holte er drei Titel. © getty 21/33 Präsentiert von MICHAEL JORDAN und JERRY REINSDORF: Passenderweise hat sich Kukoc zwei Weggefährten aus alten Bulls-Tagen als Presenter ausgesucht. Zu MJ müssen wir wohl nicht mehr viel sagen, Bulls-Besitzer Reinsdorf ist ebenfalls bekannt. © getty 22/33 VAL ACKERMAN (Contributor Committee): Als erste Präsidentin der WNBA war sie von der Gründung 1996 neun Jahren lang bis 2005 für die Geschicke der Frauen-Basketballliga verantwortlich. Seit 2011 ist sie Mitglied der Womens Basketball Hall of Fame. © getty 23/33 Präsentiert von RUSS GRANIK und RICK WELTS: Granik war 22 Jahre der Deputy Commissioner der NBA, der ehemalige Warriors-Präsident Welts ist ein guter Freund von Ackerman. Beide arbeiteten früher gemeinsam im Ligabüro. © getty 24/33 COTTON FITZSIMMONS (Contributor Committee): 21 Jahre lang stand Fitzsimmons für die Suns, Hawks, Braves, Kings und Spurs an der Seitenlinie. In dieser Zeit sammelte der zweimalige Coach of the Year 832 Siege bei 775 Niederlagen (Playoffs: 35-49). © getty 25/33 Präsentiert von CHARLES BARKLEY, JERRY COLANGELO und PHIL KNIGHT: Neben Nike-Co-Gründer Knight übernehmen zwei Suns-Legenden die Vorstellung des 2004 verstorbenen Coaches. Colangelo holte ihn einst nach Phoenix. © twitter.com/Hoophall 26/33 HOWARD GARFINKEL (Contributor Committee): Der 2016 verstorbene ehemalige High-School-Scout wird posthum in die Hall of Fame aufgenommen. Er war der Gründer des Five-Star-Basketball-Camps, das vielen High Schoolern den Weg ans College ebnete. © getty 27/33 Präsentiert von JOHN CALIPARI, GRANT HILL und BOBBY HURLEY: Die beiden College-Coaches und Hill wurden ebenfalls von Garfinkel gefördert. © getty 28/33 BOB DANDRIDGE (Veterans Committee): Mit den Bucks und Bullets holte der Small Forward zweimal den Titel, in insgesamt 13 Jahren in der NBA wurde er viermal zum All-Star gewählt. Seine Nr. 10 hängt bei den Bucks unter der Hallendecke. © getty 29/33 Präsentiert von OSCAR ROBERTSON: Mr. Triple-Double holte seinen einzigen NBA-Titel an der Seite von Kareem Abdul-Jabbar und Dandridge in Milwaukee. Letzterer legte 1971 knapp 20 Punkte in den Playoffs auf. © twitter.com/Hoophall 30/33 CLARENCE JENKINS (Early African American Pioneers Committee): "Fats" Jenkins (verstorben 1968) spielte in den 20er- bis in die '40er-Jahre sowohl Basketball als auch Baseball. Gewann acht "Colored Basketball World Championships" in Folge. © getty 31/33 Präsentiert von WAYNE EMBRY: Nach seiner aktiven Karriere in den 1950ern und '60ern wurde Embry der erste schwarze General Manager und Teampräsident in der Geschichte der NBA. © twitter.com/Hoophall 32/33 PEARL MOORE (Women’s Veterans Committee): Mit 32 Punkten pro Spiel stieg sie am College zu einer der besten Scorerinnen der Geschichte auf. Sie hält noch heute den Rekord für die meisten Punkte am College (4.061). © getty 33/33 Präsentiert von SYLVIA HATCHELL: Hatchell trainiert Moore am College. "Sie war ihrer Zeit voraus", schwärmte einst die heute 69-Jährige von ihrer ehemaligen Spielerin.

Bill Russell als erster schwarzer Coach in der Hall of Fame

Als erster schwarzer Coach wurde am Samstagabend Bill Russell, 1975 bereits als Spieler eingeführt, in die Hall of Fame aufgenommen - und das von Ex-Präsident Barack Obama. Dieser hob besonders Russells Rolle und Errungenschaften für die Afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung in den 1960ern hervor.

"Bill weiß vielleicht mehr als irgendjemand sonst, was es braucht, um zu führen", sagte Obama in einer Videobotschaft: "So groß wie Russell ist (2,08 Meter, Anm. d. Red.), sein Beispiel und seine Legende sind noch viel, viel größer." Russell hatte die Celtics 1966 als Spielertrainer von Red Auerbach übernommen und anschließend 1968 und 1969 zu zwei Meisterschaften geführt.

Hier gelangt Ihr zur kompletten Hall-of-Fame-Klasse von 2021