NBA News: Brooklyn Nets erzielen Einigung mit Free Agent Paul Millsap

Die Brooklyn Nets haben einen der prominentesten noch verbliebenen Free Agents an Land gezogen und sich mit Forward Paul Millsap auf einen Vertrag geeinigt. Dies bestätigte sein Berater DeAngelo Simmons gegenüber The Athletic.

Details des Deals sind noch keine bekannt, die Nets können jedoch nur noch das Veteranen-Minimum anbieten (2,6 Mio. Dollar). Auch den Warriors, Bulls und Clippers wurde Interesse an dem 36-Jährigen nachgesagt. Der Veteran, der in seine 16. Saison in der NBA geht, lief in den vergangenen vier Jahren für die Denver Nuggets auf, für die er in der abgelaufenen Spielzeit auf nur noch 9,0 Punkte und 4,7 Rebounds in durchschnittlich 20,8 Minuten kam (56 Spiele).

In Brooklyn könnte Millsap an der Seite von James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris und Kevin Durant starten, wahrscheinlicher ist es jedoch, dass er hinter Blake Griffin von der Bank kommt und die Rolle des abgewanderten Jeff Green (nach Denver) übernimmt. Weitere Reservisten sind Patty Mills, Nicolas Claxton, Bruce Brown und Rookie Cam Thomas.

Mit Millsap (viermaliger All-Star in vier Jahren bei den Hawks) umfasst der Nets-Kader stolze 37 All-Star-Nominierungen, mit dem Buyout-Kandidaten DeAndre Jordan sind es sogar 38. Diesem stehen in den kommenden beiden Spielzeiten noch 19,7 Millionen Dollar zu, eine wirkliche Rolle in der Rotation hat er aber nicht mehr.

Aldridge: Rücktritt vom Rücktritt - Nets Favoriten auf Verpflichtung

Vor einer spektakulären Rückkehr steht darüber hinaus LaMarcus Aldridge. Der ehemalige Blazers-Star lief in der vergangen Saison fünfmal für Brooklyn aus, ehe er aufgrund gesundheitlicher Probleme seine Karriere beendete. Am 10. April hatte er sich wegen ungleichmäßigen Herzschlages in medizinische Behandlung begeben, fünf Tage später traf er die Entscheidung.

Nachdem zuletzt bereits Berichte über ein Comeback kursierten, habe er laut Shams Charania von The Athletic nun alle medizinischen Tests absolviert und die Freigabe zum Spielen. Als Favorit auf eine Verpflichtung gelten die Nets. Nach neun Jahren in Portland und sechs in San Antonio wollte er sich mit dem Wechsel nach New York im März den großen Traum von der Meisterschaft erfüllen, ehe ihm einen Monat später die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung machte.