NBA News: Erstes Team verabschiedet sich wohl aus Rennen um Ben Simmons - Unterstützung von Joel Embiid

Mit den Sacramento Kings hat sich offenbar das erste Team aus dem Rennen um Philadelphias Ben Simmons verabschiedet. Von Joel Embiid gab es derweil große Unterstützung für den Australier.

Wie The Athletic mit Berufung auf eine Kings-interne Quelle berichtet, ist ein Deal zwischen den Sixers und Sacramento nahezu ausgeschlossen, sollte der Preis für Simmons nicht "dramatisch sinken".

Dem Bericht nach haben die Kings bereits vor Wochen mit den Verantwortlichen in Philadelphia gesprochen und klargemacht, dass weder De'Aaron Fox noch Tyrese Haliburton in einem Trade verfügbar wären.

Daran soll sich nichts geändert haben und in Sacramento rechnet man demnach damit, dass man mit dem bestehenden Kader in die Saison geht. Außerdem gibt es derzeit offenbar keine Gespräche zwischen den beiden Teams.

Sixers-Teampräsident Daryl Morey soll weiterhin einen "Harden-ähnlichen" Ersatz für seinen Superstar fordern oder ein Paket aus jungen Spielern und vielen Picks.

Wie Keith Pompey vom Philadelphia Inquirer am Mittwoch berichtete, soll Simmons innerhalb der Franchise einen Trade gefordert haben und zur Not sogar bereit sein, zum Start des Training Camps zu streiken.

Trade-Szenarien für Simmons: Wolves? Warriors? Wo landet der Sixers-Star? © getty 1/25 Wohin geht es für Ben Simmons? Das ist die große noch verbliebene Frage dieser Offseason. Der Guard will weg aus Philadelphia, droht angeblich sogar mit einem Streik. Doch wie könnte ein Trade überhaupt aussehen? Wir gehen verschiedene Szenarien durch. © getty 2/25 Beginnen wir doch einmal mit den Basics. Simmons unterschrieb 2019 eine vorzeitige maximale Rookie Extension über 5 Jahre und 177,2 Millionen Dollar. Der Vertrag läuft noch bis 2025 (keine Option), im kommenden Jahr kassiert Simmons 33 Millionen. © getty 3/25 Das macht es nicht einfach, ihn zu traden - erst recht nach dieser schwachen Postseason. Simmons' Trade-Wert ist in den vergangenen Monaten stark gefallen. Teampräsident Daryl Morey soll aber weiterhin einen viel zu hohen Preis für den All-Star fordern. © getty 4/25 Was brauchen die Sixers, um sich zu verbessern? In erster Linie sollte es ein dynamischer Guard sein, der für sich selbst kreieren kann und einen guten Wurf besitzt, um Embiid Platz in der Zone zu schaffen. Kurz gesagt: Ein besserer Seth Curry. © getty 5/25 Gleichzeitig passt Simmons mit seiner Wurfallergie auch nicht in jedes Team. Im Idealfall hat ein Abnehmer für den 25-Jährigen bereits einen wurfstarken Center im Kader. Als Beispiele können hier Karl-Anthony Towns oder Nikola Vucevic herhalten. © getty 6/25 Trotz Simmons' Defiziten ist er immer noch ein All-Star-Guard mit einer Menge Potenzial, durch sein großes Gehalt ist ein Star-Trade möglich. Morey will offenbar einen "Harden-ähnlichen" Gegenwert, den wird er aber nicht bekommen. © getty 7/25 Ein logischer Trade-Partner wären die Blazers, die wie Philly ebenfalls eine enttäuschende Postseason spielten. Der Backcourt aus Damian Lillard und C.J. McCollum hat womöglich ein Ablaufdatum. © getty 8/25 McCollum plus Picks für Simmons würde funktionieren, doch reicht das Philly? Der Shooting Guard ging knapp 100 Kilometer westlich von Philadelphia aufs College und wäre mit Sicherheit ein guter Fit, auch wenn er noch nie in seiner Karriere All-Star war. © getty 9/25 Die Blazers könnten in der Theorie die löchrige Defense stabilisieren, das große Aber: Die Sixers schielen wohl weiterhin auf Damian Lillard, der ist bisher aber nicht verfügbar. Und wird es allem Anschein nach vorerst auch nicht werden. © getty 10/25 In der Gerüchteküche wurde zuletzt den Wolves großes Interesse nachgesagt. Die Defense im hohen Norden braucht bekanntermaßen ein Upgrade, zudem konnte D'Angelo Russell seit seinem Trade auch aufgrund von Verletzungen nicht vollends überzeugen. © getty 11/25 Aus Wolves-Sicht ist ein Simmons-Trade wohl vorteilhaft, da sie in Towns den besten Werfer auf der Fünf haben. Ein Kern aus Simmons, Anthony Edwards und KAT könnte Minnesota mal wieder in die Playoffs spülen. © getty 12/25 D-Lo ist zwar ein guter Freund von Towns, würde sich Minnesota trotzdem von ihm trennen? Zum Beispiel in einem Paket mit Malik Beasley, Jaden McDaniels und Picks für Simmons, Tyrese Maxey sowie einen weiteren Filler? © getty 13/25 Das wird den Ansprüchen von Philly wohl nicht genügen. Ein Grund: Embiid ist kein Pick’n’Roll-Center, dieses Play bevorzugt aber Russell. Zuletzt war zu hören, dass Minnesota wohl ein drittes Team bräuchte, um einen Trade einzufädeln. © getty 14/25 Apropos Maxey: Der könnte offenbar auch in einem Simmons-Trade involviert sein. Er teilt sich mit dem Australier den gleichen Agenten - Rich Paul und Klutch Sports -, der will ihn offenbar aus Philly rausbekommen. Das wird noch spannend. © getty 15/25 Es gibt aber noch genügend andere Interessenten: Neben den Wolves soll Philly auch Gespräche mit den Toronto Raptors geführt haben. Pascal Siakam für Simmons würde in der Theorie funktionieren. © getty 16/25 Um den Kameruner rankten sich in den vergangenen Wochen immer wieder Trade-Spekulationen, doch Toronto würde ihn angeblich gerne behalten. Immerhin würde Philly in diesem Paket den erhofften All-Star plus zusätzliche Picks als Gegenwert bekommen. © getty 17/25 Als weitere Interessenten wurden u.a. die Warriors, Spurs und Kings gehandelt. Sacramento könnte mit Hield, Mitchell und Picks interessante Talente bieten - vielleicht sogar Fox -, aber das entspricht wohl nicht den Star-Vorstellungen der Sixers. © getty 18/25 Das gleiche Problem verfolgt auch San Antonio. Einen waschechter All-Star, der den Sixers schon jetzt zu einem tiefen Playoff-Run verhelfen könnte, findet sich eher nicht im Spurs-Kader. Dejounte Murray, Derrick White und Picks würden wohl nicht reichen. © getty 19/25 Und die Warriors? Die müssten aus finanziellen Gründen Wiggins in den Deal integrieren, dazu die Rookies Kuminga und Moody oder Wiseman sowie Picks. Aber auch hier gilt: Eigentlich will Philly nicht auf die Entwicklung junger Spieler warten müssen. © getty 20/25 Deshalb vielleicht mal in Washington anklopfen? Ein größerer Name, der schon seit Jahren durch Philly wabert, ist der von Bradley Beal. Die Sixers wären ein exzellenter Fit, bislang war der 28-Jährige loyal gegenüber den Wizards ... © getty 21/25 … doch rivalisierende Teams hoffen schon lange, dass Beal doch noch einen Tapentenwechsel forciert. Was dagegen spricht: 2022 kann er in Washington für fünf Jahre und 235 Mio. verlängern, er wird wohl nochmal einen Anlauf mit den Wizards starten. © getty 22/25 Eine andere Idee wäre es, mal in Chicago anzurufen. Dort tickt die Uhr wegen Zach LaVine. Der All-Star hat noch Vertrag bis 2022, eine Verlängerung ergibt in diesem Sommer aus finanzieller Sicht aber keinen Sinn. © getty 23/25 Der Vucevic-Trade half sportlich zunächst nicht, die Playoffs wurden sogar verpasst. Reichen LaVine und Vooch langfristig? Diese Frage werden sich die Bulls stellen müssen. Mit Simmons wäre womöglich das Potenzial größer. © getty 24/25 Und die Sixers? Die könnten sogar einen All-Star in diesem Trade bekommen. Wie immer gibt es jedoch ein Aber: Vor kurzem schloss sich LaVine Klutch Sports an - Rich Paul wird es wohl zu verhindern wissen, dass sein Klient nach Philly geht. © getty 25/25 Dennoch gibt es einige Möglichkeiten - man muss jedoch dazu sagen: Vor wenigen Monaten galt Simmons noch als zentraler Baustein eines möglichen Harden-Trades. Dieses Ansehen hat er in der NBA Stand heute nicht mehr.

Ben Simmons: Zuspruch von Joel Embiid

Von seinem Teamkollegen Joel Embiid, mit dem es seit längerem ein angespanntes Verhältnis geben soll, bekam Simmons derweil Unterstützung.

"Ich liebe es, mit Ben zu spielen. Die Statistiken lügen nicht", schrieb Embiid in einer Serie aus Tweets. "Er ist ein unglaublicher Spieler und wir alle haben es nicht geschafft, unsere Aufgabe zu erfüllen. Das geht auch auf meine Kappe. Ich hoffe, alle sind in der nächsten Saison zurück, weil ich weiß, dass wir gut genug sind, um alles zu gewinnen."

Dazu verbannte er auch das angeknackste Verhältnis zwischen den beiden ins Land der Märchen. "Hört auf meinen Namen zu verwenden, um eure Geschichten bessere zu verkaufen", richtete Embiid sich direkt an die Medien. "Ich liebe und ich hasse Drama."

Auch für die Fans der Sixers hatte der Superstar einige Worte übrig. "Ich habe nicht vergessen, wie es vor zwei Jahren war. Ich wurde ausgebuht, die Leute in Philly wollten, dass ich getradet werde", führte Embiid aus. "Philly-Fans, ihr müsst besser werden."

Simmons wurde in der vergangenen Spielzeit zum dritten Mal in Folge zum All-Star gewählt und kam auf 14,3 Punkte, 7,2 Rebounds und 6,9 Punkte pro Spiel. In der Playoffs kamen seine Wurfdefizite aber erneut zum Vorschein und er war regelmäßig kein Faktor in der Offensive.