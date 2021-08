NBA News: Los Angeles Lakers verlängern Vertrag von Head Coach Frank Vogel

Die Los Angeles Lakers setzen weiter auf ihren Head Coach Frank Vogel. Der Meistertrainer von 2020 verlängerte seinen Vertrag bei den Kaliforniern vorzeitig.

Das gab die Franchise in einem Statement bekannt. Vogels alter Vertrag wäre zum Ende der Saison 2021/2022 ausgelaufen, die Lakers verhinderten so ein "Lame Duck"-Szenario. Über die neue Länge und die Konditionen der Vereinbarung wurde nichts kommuniziert.

Vogel kam vor der Saison 2019/20 zu den Lakers, nachdem er zuvor für die Indiana Pacers und die Orlando Magic an der Seitenlinie stand. In seiner ersten Saison in L.A. holte Vogel direkt den Titel und kommt in seinen zwei Jahren auf eine Bilanz von 94-49.

In der Pressemitteilung wiesen die Laers vor allem darauf hin, dass Vogel ein exzellenter Defensiv-Coach sei. Die Lakers beendeten die Regular Season 2020/21 zwar nur auf Platz sieben, stellten aber dennoch die beste Defense der kompletten NBA. Es war bereits das dritte Mal, dass dies einem Vogel-Team gelang.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 48-Jährige ist zudem der erste Lakers-Coach seit Phil Jackson 2007, der eine Vertragsverlängerung von der Franchise erhielt. Nach Jackson versuchten sich diese fünf Coaches, bevor mit Vogel wieder Konstanz auf dem Posten des Head Coaches eintraf: Mike Brown (2011-2012), Bernie Bickerstaff (2012), Mike D'Antoni (2012-2014), Byron Scott (2014-2016) und Luke Walton (2016-2019).