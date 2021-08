NBA News - James Harden sieht Brooklyn Nets als Top-Favoriten: "Wenn wir komplett sind, kann uns keiner schlagen"

Die Brooklyn Nets werden bei den Buchmachern in Las Vegas nach der Free Agency als Top-Favorit auf den Titel 2022 gehandelt. Das sieht James Harden offensichtlich genauso. Der 31-Jährige geht äußerst optimistisch in die neue Saison.

"Wenn wir komplett sind, dann kann uns keiner schlagen. Dabei belasse ich es jetzt einfach mal", erklärte der Nets-Star in einem Interview mit Sports Illustrated. "Wir sind fokussiert, wir wissen, was wir zu tun haben. Das wichtigste ist für uns, dass wir gesund bleiben und das werden wir. Wir freuen uns auf eine komplette Saison zusammen."

Vergangene Saison standen Harden, Kevin Durant und Kyrie Irving aufgrund von verschiedenen Verletzungen des Star-Trios in nur acht Spielen in der Regular Season sowie sechs Partien in den Playoffs gemeinsam auf dem Parkett.

In der Postseason verpasste Irving schließlich die letzten drei Spiele der Eastern Conference Semifinals gegen den späteren Champion aus Milwaukee, Harden spielte mit einem angeschlagenen Oberschenkel. Dennoch zwang Brooklyn die Bucks in ein Spiel 7 und scheiterte nur hauchdünn an Giannis Antetokounmpo und Co.

In der Offseason arbeitet Harden nun in erster Linie an seiner Gesundheit, um wieder komplett fit zu werden. "Kondition wird mein Hauptfokus sein. Ich bin immer noch dabei, nach meiner Oberschenkelverletzung komplett gesund zu werden", so The Beard. "Ich möchte sicher gehen, dass ich komplett fit und stark genug bin, um auf dem Court ich selbst zu sein. Bisher läuft es sehr gut."

Wettquoten für 21/22: Ein klarer Favorit - Mavs nicht mal Top 10 © getty 1/32 Die Free Agency hat die NBA-Landschaft kräftig durcheinandergewirbelt, die große Frage ist nun: Wer ist der Favorit auf den Titel 2022? Las Vegas hat da eine deutliche Antwort parat - und einige Überraschungen. © getty 2/32 Zur Erklärung: Eine Quote von +500 bedeutet, dass man mit einem richtigen Tipp bei 100 Dollar Einsatz 500 Dollar Reingewinn erzielt. Die jeweiligen Quoten stammen von BetMGM. © getty 3/32 Platz 26: OKLAHOMA CITY THUNDER (Bilanz in der Vorsaison 22-50, Platz 14 in der Western Conference) - Wettquote: +50.000 © getty 4/32 Platz 26: HOUSTON ROCKETS (Bilanz in der Vorsaison 17-55, Platz 15 in der Western Conference) - Wettquote: +50.000 © getty 5/32 Platz 26: ORLANDO MAGIC (Bilanz in der Vorsaison 21-51, Platz 14 in der Eastern Conference) - Wettquote: +50.000 © getty 6/32 Platz 26: DETROIT PISTONS (Bilanz in der Vorsaison 20-52, Platz 15 in der Eastern Conference) - Wettquote: +50.000 © getty 7/32 Platz 26: CLEVELAND CAVALIERS (Bilanz in der Vorsaison 22-50, Platz 13 in der Eastern Conference) - Wettquote: +50.000 © getty 8/32 Platz 25: SAN ANTONIO SPURS (Bilanz in der Vorsaison 33-39, Platz 10 in der Western Conference) - Wettquote: +30.000 © getty 9/32 Platz 23: MINNESOTA TIMBERWOLVES (Bilanz in der Vorsaison 23-49, Platz 13 in der Western Conference) - Wettquote: +25.000 © getty 10/32 Platz 23: SACRAMENTO KINGS (Bilanz in der Vorsaison 31-41, Platz 12 in der Western Conference) - Wettquote: +25.000 © getty 11/32 Platz 21: WASHINGTON WIZARDS (Bilanz in der Vorsaison 34-38, Platz 8 in der Eastern Conference) - Wettquote: +15.000 © getty 12/32 Platz 21: TORONTO RAPTORS (Bilanz in der Vorsaison 27-45, Platz 12 in der Eastern Conference) - Wettquote: +15.000 © getty 13/32 Platz 17: MEMPHIS GRIZZLIES (Bilanz in der Vorsaison 38-34, Platz 8 in der Western Conference) - Wettquote: +10.000 © getty 14/32 Platz 17: INDIANA PACERS (Bilanz in der Vorsaison 34-38, Platz 9 in der Eastern Conference) - Wettquote: +10.000 © getty 15/32 Platz 17: CHARLOTTE HORNETS (Bilanz in der Vorsaison 33-39, Platz 10 in der Eastern Conference) - Wettquote: +10.000 © getty 16/32 Platz 17: NEW ORLEANS PELICANS (Bilanz in der Vorsaison 31-41, Platz 11 in der Western Conference) - Wettquote: +10.000 © getty 17/32 Platz 16: NEW YORK KNICKS (Bilanz in der Vorsaison 41-31, Platz 4 in der Eastern Conference) - Wettquote: +8.000 © getty 18/32 Platz 15: CHICAGO BULLS (Bilanz in der Vorsaison 22-50, Platz 11 in der Eastern Conference) - Wettquote: +6.600 © getty 19/32 Platz 14: PORTLAND TRAIL BLAZERS (Bilanz in der Vorsaison 42-30, Platz 6 in der Western Conference) - Wettquote: +5.000 © getty 20/32 Platz 13: BOSTON CELTICS (Bilanz in der Vorsaison 36-36, Platz 7 in der Eastern Conference) - Wettquote: +4.000 © getty 21/32 Platz 12: ATLANTA HAWKS (Bilanz in der Vorsaison 41-31, Platz 5 in der Eastern Conference) - Wettquote: +3.500 © getty 22/32 Platz 11: DALLAS MAVERICKS (Bilanz in der Vorsaison 42-30, Platz 5 in der Western Conference) - Wettquote: +3.000 © getty 23/32 Platz 10: MIAMI HEAT (Bilanz in der Vorsaison 40-32, Platz 6 in der Eastern Conference) - Wettquote: +2.500 © getty 24/32 Platz 9: DENVER NUGGETS (Bilanz in der Vorsaison 47-25, Platz 3 in der Western Conference) - Wettquote: +2.200 © getty 25/32 Platz 6: PHILADELPHIA 76ERS (Bilanz in der Vorsaison 49-23, Platz 1 in der Eastern Conference) - Wettquote: +1.600 © getty 26/32 Platz 6: L.A. CLIPPERS (Bilanz in der Vorsaison 47-25, Platz 4 in der Western Conference) - Wettquote: +1.600 © getty 27/32 Platz 6: UTAH JAZZ (Bilanz in der Vorsaison 52-20, Platz 1 in der Western Conference) - Wettquote: +1.600 © getty 28/32 Platz 5: PHOENIX SUNS (Bilanz in der Vorsaison 51-21, Platz 2 in der Western Conference) - Wettquote: +1.500 © getty 29/32 Platz 3: GOLDEN STATE WARRIORS (Bilanz in der Vorsaison 39-33, Platz 9 in der Western Conference) - Wettquote: +900 © getty 30/32 Platz 3: MILWAUKEE BUCKS (Bilanz in der Vorsaison 46-26, Platz 3 in der Eastern Conference) - Wettquote: +900 © getty 31/32 Platz 2: LOS ANGELES LAKERS (Bilanz in der Vorsaison 42-30, Platz 7 in der Western Conference) - Wettquote: +400 © getty 32/32 Platz 1: BROOKLYN NETS: (Bilanz in der Vorsaison 48-24, Platz 2 in der Eastern Conference) - Wettquote: +240

James Harden: "Ein Schritt von den Conference Finals entfernt"

Trotz des enttäuschenden Endes der Saison fällt Hardens Fazit von seiner ersten Spielzeit im Nets-Trikot positiv aus. "Es lief ziemlich gut, wenn man die Widrigkeiten bedenkt, die wir durchmachen mussten. Ob das mein Trade mitten in der Saison war oder dass Durant knapp drei Monate verpasst hat, das COVID-Protokoll oder Irvings Ausfälle. Trotzdem waren wir nur einen Schritt von den Conference Finals entfernt. Jetzt haben wir ein komplettes Jahr zusammen, um unser Ziel zu erreichen."

Im Januar wurde der Guard nach einer wochenlangen Pose inklusive Trade-Forderung von den Houston Rockets nach Brooklyn verschifft. Dort legte der neunmalige All-Star im Schnitt 24,6 Punkte, 10,9 Assists sowie 8,5 Rebounds auf bei Quoten von 47,1 Prozent aus dem Feld und 36,6 Prozent aus der Distanz.