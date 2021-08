NBA News: Giannis Antetokounmpo kauft sich im Baseball ein

NBA-Champion Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks engagiert sich in seiner Wahlheimat jetzt auch im Baseball. Der griechische Basketballstar hat Anteile an den Milwaukee Brewers erworben, das gab die Franchise aus der Major League Baseball (MLB) am Freitag bekannt.

"Die Stadt Milwaukee bedeutet mir so viel", sagte Antetokounmpo: "Es ist eine Ehre für mich, Teilhaber der Brewers zu werden." Wie viel Geld der NBA-Profi investiert, ist nicht bekannt. Antetokounmpo steigt als erste Einzelperson seit 2005 beim Klub ein.

"Greek Freak" Antetokounmpo folgt dem Beispiel von Patrick Mahomes. Der Quarterback der Kansas City Chiefs aus der Football-Profiliga NFL ist Anteilseigner bei den Kansas City Royals.