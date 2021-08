NBA News, Dallas Mavericks - Coach Jason Kidd lobt Kristaps Porzingis: "Er ist in guter Form"

Nach einem Besuch in Lettland, der Heimat von Kristaps Porzingis, hat der neue Mavs-Coach Jason Kidd in den höchsten Tönen vom Big Man geschwärmt. Der 26-Jährige sei in sehr guter Verfassung, so Kidd.

"Er ist in guter Form, sowohl körperlich als auch mental", sagte Kidd gegenüber Brad Townsend von der Dallas Morning News. "Und ich freue mich auf die Gelegenheit, ihn zu coachen."

Nachdem eine Delegation der Dallas Mavericks um Kidd, Teambesitzer Mark Cuban oder auch Berater Dirk Nowitzki nach Slowenien gereist war, um die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Luka Doncic unter Dach und Fach zu bringen, statteten Kidd und Mavs-Gesundheitsdirektor Casey Smith auch Porzingis in Riga einen Besuch ab.

"KP war ein unglaublicher Gastgeber. Wir haben gemeinsam gegessen, ihn beim Workout beobachtet und sehr viel mit ihm gesprochen", führte Kidd weiter aus. "Ich weiß, dass er gesund ist und dass er sich auf die neue Saison freut."

In der vergangenen Spielzeit kam der Big Man aufgrund von verschiedenen Verletzungen nur in 43 Partien zum Einsatz, in denen er 20,1 Punkte und 8,9 Rebounds auflegte, allerdings vor allem defensiv teils anfällig war. In der Postseason reduzierte sich seine Rolle auch offensiv enorm.

NBA-Saison 21/22: Dallas Mavericks starten gegen die Hawks

Nun geht Porzingis erstmals seit seinem Trade nach Dallas im Januar 2019 gesund in eine Offseason und kann an sich und seinem Spiel arbeiten. "Ich wollte mit ihm über Basketball-Dinge sprechen als auch über Dinge abseits des Courts", sagte Kidd, der nochmals betonte: "Er ist in großartiger Verfassung."

Die Mavs starten am 28. September ins Training Camp, die neue Saison startet für Dallas in der Nacht auf den 22. Oktober in Atlanta. Hier geht es zur Übersicht der ersten drei Spieltage der Saison 2021/22.