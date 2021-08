NBA News: Gesamter Spielplan der Saison 2021/22 veröffentlicht - das sind die Highlights der ersten Saisonhälfte

Die NBA hat den gesamten Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Wir zeigen Euch die Highlights der ersten Saisonhälfte.

Los geht's es in der Nacht von Dienstag, den 19. Oktober, auf Mittwoch, den 20. Oktober, um 1:30 Uhr deutscher Zeit. Der amtierende Champion aus Milwaukee startet gegen die Brooklyn Nets, im zweiten Spiel der Opening Night stehen sich dann die Warriors und die Lakers gegenüber (4 Uhr).

Am zweiten Spieltag reisen die Boston Celtics in den Madison Square Garden nach New York, während die Philadelphia 76ers bei Zion Williamson und den New Orleans Pelicans gefordert sind. Finals-Teilnehmer Phoenix empfängt zudem die Denver Nuggets um MVP Nikola Jokic.

Luka Doncic und die Dallas Mavericks feiern ihre Saison-Premiere am dritten Spieltag gegen die Atlanta Hawks.

NBA, Saison 2021/22: Die ersten drei Spieltage im Überblick

NBA Opening Night

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 20. Oktober 1.30 Uhr Milwaukee Bucks Brooklyn Nets 20. Oktober 4 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors

NBA: Der zweite Spieltag

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 21. Oktober 1 Uhr Charlotte Hornets Indiana Pacers 21. Oktober 1 Uhr Detroit Pistons Chicago Bulls 21. Oktober 1.30 Uhr New York Knicks Boston Celtics 21. Oktober 1.30 Uhr Toronto Raptors Washington Wizards 21. Oktober 2 Uhr Memphis Grizzlies Cleveland Cavaliers 21. Oktober 2 Uhr Minnesota Timberwolves Houston Rockets 21. Oktober 2 Uhr New Orleans Pelicans Philadelphia 76ers 21. Oktober 2.30 Uhr San Antonio Spurs Orlando Magic 21. Oktober 3 Uhr Utah Jazz Oklahoma City Thunder 21. Oktober 4 Uhr Phoenix Suns Denver Nuggets 21. Oktober 4 Uhr Portland Trail Blazers Sacramento Kings

NBA: Der dritte Spieltag

Termin Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 22. Oktober 1.30 Uhr Atlanta Hawks Dallas Mavericks 22. Oktober 2 Uhr Miami Heat Milwaukee Bucks 22. Oktober 4 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Clippers

Auch darüber hinaus gibt es zahlreich Highlight-Spiele in den folgenden Monaten. Spannend werden unter anderem die Christmas Games, die wie jedes Jahr volles Programm bedeuten. Unter anderem sind die Lakers, Bucks, Nets, Warriors und Mavericks im Einsatz.

Mit Spannung werden dazu auch immer die ersten Spiele gewechselter Spieler in ihrer ehemaligen Arena erwartet. Aus deutscher Sicht ist da natürlich die Rückkehr von Dennis Schröder ins Staples Center zu nennen, ansonsten dürfen wir uns auch beispielsweise auf Kyle Lowrys erstes Spiel in Toronto im Heat-Dress freuen.

Die ganz großen Highlights sind zudem natürlich die direkten Spiele der Titelfavoriten um die Lakes, Bucks, Warriors und Nets sowie die Auftritte von Doncic gegen die Big Guns.

© getty Am 8. Januar kommt es erstmals zum Finals-Rematch.

NBA-Spielplan: Die weiteren Highlights der ersten Saisonhälfte