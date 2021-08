NBA News - Carmelo Anthony über Nuggets-Trade: "Ich wollte Denver nie verlassen"

Carmelo Anthony hat in einem Interview behauptet, dass er die Denver Nuggets eigentlich nie verlassen wollte. Nachdem die Franchise nach dem Trip in die West-Finals 2009 das Team umstrukturieren wollte, sah er sich jedoch zu einem Neuanfang gezwungen.

"Im Gegensatz zu dem, was jeder denkt, wollte ich Denver nie verlassen", stellte der 37-Jährige im Podcast "All The Smoke" klar. "Ich wollte Denver nie verlassen, aber es fühlte sich so an, als ob sie mich mit dem Rücken zur Wand gestellt hätten."

Melo wurde im Draft 2003 an dritter Position von den Nuggets ausgewählt. Mit dem späteren zehnmaligen All-Star schaffte es Denver 2009 nach fünf Erstrunden-Niederlagen in Folge sogar in die West-Finals (2-4 gegen die Los Angeles Lakers). Doch Anthony war offenbar nicht zufrieden, in welche Richtung sich die Dinge in der Mile High City entwickelten.

"Was sollte man machen, wenn man es soweit schafft? Man sollte darauf aufbauen. Man sollte neue Puzzleteile hinzufügen und den Kern nicht aufbrechen", sagte Anthony. "Aber sie haben Dahntay Jones weggeschickt, er war ein wichtiger Teil des Teams. Sie wollten nicht mit Chauncey (Billups, Anm. d. Red.) verlängern und J.R. (Smith) traden."

Dies sei Melo sauer aufgestoßen: "Ich bin nicht hier für einen Rebuild. Nicht, nachdem wir die Western Conference Finals erreicht haben. Wir sollten darauf aufbauen, nicht einen Rebuild einleiten. Ich bin zu ihnen gegangen und habe gesagt: 'Ich möchte nicht gehen, aber wenn ihr einen Rebuild macht, dann ist es für mich an der Zeit, woanders hinzugehen."

Im Sommer 2010, nach einem weiteren Playoff-Aus in der ersten Runde, forderte Melo schließlich einen Trade. Im Februar 2011 schickten ihn die Nuggets für unter anderem Danilo Gallinari, Wilson Chandler und Raymond Felton sowie mehrere zukünftige Picks zu den New York Knicks.

Anthony lief letztlich sechseinhalb Jahre für die Knicks auf, allerdings kam er auch mit New York nur einmal über die erste Playoff-Runde hinaus. Nach Stationen bei den Thunder, Rockets und Trail Blazers will der 37-Jährige nun mit den Los Angeles Lakers einen Angriff auf den Titel starten.